L’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, de nou en funcionament
Dissabte s’inaugurarà la restauració amb la benedicció de l’instrument i un concert
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Dissabte, l’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, ubicada a la Seu, tornarà a sonar pel públic, després de dos anys de restauració. Les recents obres de restauració de l’orgue, que va ser construït l’any 1919 pel mestre orguener Lope de Alberdi Rekalde, han consistit en una neteja de l’interior de l’instrument i la restauració de la consola, les peces de manipulació i les tecles.
Alejandro Turanzas, l'orguener encarregat de la restauració, ha destacat que, malgrat les actuacions que s’han fet, han aconseguit “respectar l'instrument sense aplicar cap mena de modernització”. De fet, Turanzas ha afegit que l’objectiu de les obres ha sigut recuperar la sonoritat que tenia l'orgue en el moment de la seva construcció. Benigne Marquès, degà del Capítol de la Seu d’Urgell, ha explicat que els tècnics deien la restauració era necessària, ja que l’instrument té més de 100 anys.
Aquest instrument és un dels pocs que queden a Catalunya que permet interpretar amb propietat el repertori dels músics romàntics. El canonge-organista Jordi Miquel ja l’ha pogut estrenar i tocar-hi les primeres notes. Ha volgut destacar les vàlvules còniques, el motor elèctric del segle XIX i la qualitat dels més de 1.400 tubs que fan que l’orgue emeti un “so bellíssim”.
L’acte d’inauguració de dissabte s’iniciaria amb la benedicció de l’orgue, que la dura a terme Josep-Lluís Serrano, Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, en el que serà un acte litúrgic les notes musicals del nou orgue com a acompanyament. Posteriorment, l'organista Miquel González farà un concert inaugural.
Més actes el diumenge
Però el cap de setmana no acaba aquí a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Diumenge, coincidint amb el primer aniversari de l'Ordenació Episcopal de Josep-Lluís Serrano com a bisbe d’Urgell, es farà una celebració eucarística i un posterior concert a càrrec de Valentí Miserachs.
