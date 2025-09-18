Productors de la Cerdanya i l’Alt Urgell exposaran els seus aliments als restauradors
La trobada, programada el 25 de setembre, vol augmentar la presència de productes locals en els establiments de les dues comarques
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Els Consells Comarcals de la Cerdanya i l’Alt Urgell, juntament amb el Consorci GAL Alt-Urgell-Cerdanya, han organitzat aquest pròxim dijous 25 de setembre una trobada entre els restauradors i els productors de les dues comarques, amb la intenció d’“establir més canals de comunicació i coneixement entre productors locals i restaurants”.
En la jornada, que tindrà lloc a la biblioteca de Puigcerdà i estarà dinamitzada pel músic i divulgador pirinenc Ivan Caro, els productors tindran la possibilitat de fer una breu presentació dels seus productes que es completarà amb un tast del menjar. Aquest acte, permet als diferents productors tenir un espai on puguin donar a conèixer la qualitat dels seus aliments o begudes als restauradors presents.
Des de l’organització, destaquen que la trobada ha d’ajudar a enfortir la relació entre els dos sectors, amb l’objectiu final d’incrementar d'“incrementar la presència del producte de quilòmetre zero a les cartes dels establiments”.
