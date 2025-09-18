La Seu aprova reduir el deute municipal en 1,3 milions d’euros
Els diners, que sortiran del romanent, reduiran la xifra actual, que està en uns 13,5 milions
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar aquest dilluns una modificació de crèdit de quasi 1,7 milions d’euros, dels quals 1,3 es destinaran a la reducció del deute municipal, que actualment està vora els 13,5 milions d’euros. Els diners per reduir l’endeutament provenen del romanent i corresponen al superàvit del tancament de l'exercici del 2024.
L’equip de govern (Compromís x la Seu) ha tirat endavant la proposta amb els vots favorables de la CUP, malgrat que Esquerra i Junts han votat en contra de la iniciativa. L’alcalde, Joan Barrera, destaca que la reducció permetrà “alliberar recursos per poder destinar-los a projectes que millorin la qualitat de vida de la nostra ciutat”.
Junts reclamava una major reducció
“S'hagués pogut intentar fer un esforç una mica més gran, tenint en compte que tenim un deute d’uns 13 milions i mig”, ha reclamat Jordi Fàbrega, líder del partit Junts x la Seu. En el seu torn, Barrera ha afegit que, al llarg de l’exercici del 2025, l’amortització total serà d’uns 2 milions d’euros.
Acords i desacords en els diferents punts de la modificació de crèdit
Els altres quasi 400.000 euros de la modificació de crèdit, que no corresponen a la reducció del deute, es destinaran a diverses obres i projectes a la ciutat. Els diferents grups es van mostrar a favor de moltes de les partides, però en contra d’algunes altres.
Fàbrega, va posar sobre la taula que a les Jornades de Conservació del Medi Natural s’hi aporten 10.000 euros, mentre que la Jornada Pirineu Tech Talk i la Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu compten amb un pressupost més elevat. “No acabem d’entendre per què aquestes diferències de diners entre unes i altres”, reflexionava el líder de Junts.
En una mirada completament diferent, la CUP va celebrar l’aposta per aquesta primera jornada sobre la llengua catalana. “Valorem molt positivament l’increment en la partida, ja que creiem que serà una trobada que marcarà un precedent a la Seu”, deia la regidora de la CUP, Núria Valls. El partit cupaire també es va mostrar a favor d’altres partides com les actuacions al carrer Canonges per un valor de 80.000 euros.
Per la seva banda, Esquerra va exposar que està a favor de moltes de les iniciatives, però les maneres, els dubtes i la manca d’informació sobre algunes partides han propiciat el seu vot en contra. Per exemple
Consens total per fer una actuació d’urgència al camí de la Bastida
En aquesta modificació de crèdit, com explica l’alcalde, s’ha hagut d’incloure una actuació d’urgència per resoldre la caiguda d’un mur al camí de Bastida. La partida, de 50.000 euros, s’ha votat separada de la resta, i ha obtingut el vot favorable de tots els partits. Esquerra i Junts, que han votat en contra de la modificació de crèdit, han agraït aquesta separació que els ha permès donar suport a l’actuació.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»