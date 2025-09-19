Joves socialistes de l’Alt Urgell planten cara a l’obertura d’una casa d’apostes a la Seu
L'empresa CIRSA vol instal·lar una sala a la capital alt urgellenca
ACN
L'Organització Juvenil Socialista de l'Alt Urgell (OJS) ha mostrat el seu rebuig a la intenció de l'empresa CIRSA d'obrir una sala de jocs a l'Avinguda Salòria de la Seu d'Urgell. Aquest col·lectiu ha argumentat que CIRSA és una multinacional amb més de 440 establiments a 11 països, participada pel fons d'inversió Blackstone, que rep prop del 20 % dels ingressos generats. L'OJS ha recordat que "Blackstone és un fons voltor conegut per especular amb l'habitatge" i ha denunciat que "ara també utilitza les cases d'apostes per continuar obtenint beneficis a costa de la classe treballadora".
L'Organització Juvenil Socialista ha explicat que" les sales d'apostes no representen cap oci innocu, sinó que fomenten l'addicció, especialment entre la joventut i les famílies treballadores". L'organització ha alertat que aquests locals esdevenen “màquines de destrucció social”, amb una ludopatia que afecta cada vegada més joves i amb una mitjana d'edat en descens.
Davant d'aquesta situació, l'OJS Alt Urgell ha manifestat que està "totalment en contra de l’arribada de CIRSA i de qualsevol sala de jocs a la ciutat". L'organització juvenil ha assegurat que s'oposarà a aquest projecte i fa una crida a estar alerta davant l'expansió d'aquest tipus de negocis a la comarca.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
- Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger