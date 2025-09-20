Ja es coneix la programació del cicle musical “El Refugi Sonor”
Aquest any, la llibreria de la Seu portarà artistes com Los Sara Fontan, Amaia Miranda o Joan Colomo
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell ha donat a conèixer la programació de la 3a edició el cicle musical El Refugi Sonor. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, consta d’un concert cada segon dimecres dels mesos entre l’octubre i l’abril. Els artistes d’aquest any són Los Sara Fontan, Ramon Cugat, Nara Ellis, Goig, Amaia Miranda, Antoni Flotats i Joan Colomo. Cada concert, independentment de l’artista, costarà 5 euros, però es podrà adquirir un abonament de 30 euros que valdrà per als set actes.
El cicle, com explica Miquel Albaro, un dels impulsors d’El Refugi, vol “diversificar l’oferta d’activitat” que es fa a la biblioteca, però també busca “trencar amb aquesta dinàmica conforme als territoris de muntanya sembla que només es pugui programar quan arribi el bon temps”, per així reivindicar que “els i les pirinenques tenim dret a la cultura durant tot l’any”. Albaro, també ha explicat què s’espera amb la programació d’aquest any: “Venim de dues edicions molt boniques i que han tingut una acceptació molt alta. En aquest sentit, per aquest any, tenim la intenció de consolidar aquest cicle amb una programació més eclèctica i que engresqui més a la gent a gaudir d’un dimecres de bona música al mes”.
