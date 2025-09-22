El Pirineu construeix la seva universitat
Govern, Diputació de Lleida i Ajuntament de la Seu posen la primera pedra de l'edifici d'INEF Pirineus, amb un cost de més d'onze milions per esdevenir el primer equipament universitari construït a l’Alt Urgell i Cerdanya
ACN/MIquel Spa
Les obres de construcció de l’edifici que ha d’acollir els estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu han començat oficialment aquest dilluns amb la col•locació de la primera pedra. L’acte ha estat presidit pel conseller d’Esports, Berni Álvarez, que ha destacat que aquest és un pas “històric per l’esport català i els Pirineus”. L’objectiu és que els treballs, que compten amb un pressupost de més d’11 milions d’euros, estiguin enllestits a principis de 2027. Les autoritats presents a l’acte han introduït diversos elements a una càpsula del temps que s’ha dipositat a l’interior de la primera pedra de l’edifici, el qual comptarà amb una superfície de 5.000 metres quadrats.
. El futur edifici s’ubicarà a la parcel·la municipal de l’Horta del Valira, amb una arquitectura que busca integrar-se harmònicament amb el paisatge de la serralada del Cadí. El disseny inclou aules, laboratoris, una biblioteca, una sala d’estudi, despatxos administratius, tallers, una pista polivalent, una sala de càrdio i pes lliure, una sala d’actes, una cafeteria i pistes exteriors. A més, comptarà amb una plaça de més de 500 metres quadrats com a espai d’accés principal.
El cost total del projecte és de 11,5 milions d’euros. La Generalitat i la Diputació de Lleida aportaran cadascuna quatre milions d’euros, mentre que l’Ajuntament de la Seu hi contribuirà amb tres milions i mig d’euros.
Des del seu inici el 2021, l’INEFC Pirineus ha format més de 120 alumnes en el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, especialitzat en esports de muntanya i riu. Actualment, les classes teòriques es realitzen al Centre Cultural Les Monges, mentre que les pràctiques es duen a terme en instal·lacions municipals i d’entitats col·laboradores. Amb la nova seu, es preveu millorar la qualitat docent i obrir les instal·lacions a la comunitat local.
