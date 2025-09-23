Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els micòlegs identifiquen prop de 1500 bolets diferents al Parc Natural de l'Alt Pirineu

Han documentat l''Amanita Faloide' i el 'Clorophilium Agarocoides' inclosa en la llista vermella d'espècies

L'expert micòleg amb alguns dels exemplars trobats

L'expert micòleg amb alguns dels exemplars trobats / ACN

ACN

Alins

El Parc Natural de l'Alt Pirineu és una molt bona zona per trobar bolets donats els diferents hàbitats que s'hi troben. Actualment, està en procés d'elaboració el catàleg de bolets d'aquest espai protegit i els micòlegs ja n'han documentat gairebé 1500, xifra que encara pot augmentar considerablement perquè el catàleg no està acabat. La idea del Parc Natural és poder-lo publicar l'any vinent. Aquest cap de setmana s'ha celebrat una jornada per aprendre a identificar bolets al bosc de Virós, al Pallars Sobirà. Entre els bolets que han recollit hi ha el 'Clorophilium Agarocoides'; té molt poques cites i està a la llista vermella de bolets a protegir per la seva poca presència i 'Amanita phalloides' mai documentada al Parc.

El micòleg Joan Montón ha explicat que per primer cop han documentat 'Amanita phalloides' (bolet altament tòxic que la seva ingesta causa la mort) al Parc Natural de l'Alt Pirineu per sobre els 1.400 metres. Aquesta és una dada significativa donat que és un bolet difícil de trobar per sobre els 1000 metres d'altitud. Montón ha dit que caldrà veure si ha estat un fet puntual trobar amanites en dos o tres llocs de l'Alt Pirineu i Aran o serà causa del canvi climàtic.

Durant la sortida del cap de setmana els participants van arribar a recollir 132 espècies de bolets que s'han exposat a Alins. D'aquesta manera els veïns i els escolars de la zona han pogut conèixer la gran diversitat micològica del Parc.

