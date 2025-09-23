La Seu tecnològica: que ningú quedi enrere
L'Ajuntament organitza cursos d'informàtica i ús d'aplicacions per a gent gran i analfabets digitals
Miquel Spa
La Seu d’Urgell impulsa l’accés universal a la tecnologia amb nous tallers digitals gratuïts. El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell torna a oferir aquesta tardor quatre tallers gratuïts de competències digitals amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a totes les capes de la societat. Les inscripcions es podran fer els dies 29 i 30 de setembre, a partir de les nou del matí, a través del web de l’Ajuntament (www.laseu.cat). De manera excepcional, també es podrà formalitzar la inscripció de forma presencial el dia 29, a la mateixa hora.
Cada persona només es podrà inscriure a un curs i no es permet repetir el mateix taller del trimestre anterior, si bé en cas que quedin places lliures es podrien admetre noves inscripcions.
L’oferta formativa inclou quatre propostes molt diverses. El curs de Disseny i impressió 3D permetrà iniciar-se en la creació d’objectes amb Tinkercad i PrusaSlicer i es farà els dimarts a la tarda, a partir del 7 d’octubre. El taller d’Alfabetització digital, adreçat a persones amb coneixements zero d’informàtica, es farà els dimecres al matí des del 8 d’octubre. També s’ofereix un curs d’Instagram, pensat per aprendre a utilitzar correctament aquesta xarxa social, els dimecres a la tarda. Finalment, el taller Mou-te pel mòbil ajudarà a treure més profit dels telèfons intel·ligents i tindrà lloc els divendres al matí des del 10 d’octubre.
Amb aquesta iniciativa, la Seu reafirma el seu compromís d’oferir igualtat d’oportunitats en l’aprenentatge digital i fer que ningú quedi enrere en l’accés a les noves tecnologies.
