L'Ajuntament de la Seu vol frenar l'obertura d'un local de jocs i apostes a la ciutat
El consistori busca assessorament legal i estudia suspendre preventivament les llicències davant la possibilitat que Cirsa aterri a la capital alt-urgellenca
Miquel Spa
L'Ajuntament de la Seu no vol que una empresa del sector dels jocs i apostes obri un local al municipi. Amb aquest objectiu, busca assessorament legal i estudia suspendre preventivament les llicències municipals en aquest àmbit. Així ho ha anunciat l'alcale, Joan Barrera, a través de la ràdio municipal Radio Seu, després que durant el cap de setmana les joventuts socialistes de la ciutat alertessin que l'empresa Cirsa ha mostrat interès al consistori per obrir un local a la capital alt-urgellenca.
Així, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat els tràmits per disposar d’assessorament jurídic davant la possibilitat que una empresa presenti formalment la petició d’instal·lar una casa d’apostes a la ciutat. El consistori ha remarcat que, de moment, no s’ha registrat cap sol·licitud oficial, però ha confirmat que representants de la multinacional Cirsa ja van exposar la seva proposta en una reunió a la casa gran. L’equip de govern ha avançat que rebutja aquest tipus de negocis i que mirarà d’impedir-ne l’arribada, sempre que la normativa ho faci possible.
En declaracions a RàdioSeu, l’alcalde Joan Barrera ha assegurat que l’Ajuntament ja està estudiant quines opcions legals té per evitar que les cases d’apostes s’instal·lin al municipi. Barrera ha recordat que aquests establiments no poden situar-se a menys de 300 metres de cap centre educatiu, una limitació que podria dificultar la seva presència al nucli urbà. Tot i això, CIRSA ja ha posat sobre la taula una ubicació concreta: un local als baixos d’un immoble de l’avinguda del Salòria. La proposta ha generat preocupació entre els veïns de l’edifici, que alerten de possibles sorolls i conflictes i consideren que no aportaria cap benefici al barri.
El govern municipal també analitza la possibilitat de suspendre temporalment la concessió de llicències per a aquest tipus d’activitat, amb la finalitat de guanyar temps i estudiar opcions d’emplaçament si finalment la instal·lació no es pot bloquejar. Paral·lelament, Compromís ha anunciat que vol obrir converses amb la resta de grups del consistori —Junts, ERC i CUP— per consensuar una resposta conjunta i garantir que la posició de la ciutat sigui compartida.
