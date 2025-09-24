CIRSA renuncia a obrir un local de jocs a la Seu i l'Ajuntament ho celebra
L'alcalde Joan Barrera es mostra satisfet amb la decisió de l'empresa, ja que creu que aquest negoci "no és adequat" per la ciutat
M.S./ACN
CIRSA ha desestimat el projecte d'obertura d'una sala de jocs a la Seu d'Urgell, després de constatar que tant veïns com entitats, com ara l'Organització Juvenil Socialista de l'Alt Urgell, hi havien mostrat el seu rebuig. Així ho ha confirmat aquest dimarts l'alcalde de la capital alt urgellenca, Joan Barrera, que ha indicat que l'empresa ha optat per escollir un altre emplaçament, en un altre municipi, per instal·lar el local. "Pensàvem que no és adequat a la Seu d'Urgell i que no ens interessava", ha argumentat el primer edil, tot detallant: "Vist el rebombori que hi ha hagut i vist que nosaltres tampoc hi estem d'acord i que, per tant, faríem tot el possible perquè això no fos una realitat, han desistit per la seva pròpia voluntat".
Barrera s'ha mostrat satisfet amb la decisió presa per l'empresa i amb el fet que s'hagi solucionat, "d'una manera pacífica", la polèmica suscitada arran d'aquest projecte de sala de jocs a la Seu d'Urgell.
Per la seva banda, l'organització de les joventuts socialistes de la Seu, la qual va posar l'avís sobre aquest possible projecte empresarial, ha elevat la celebració per la retirada: "Hem conegut recentment que l’empresa CIRSA finalment s’ha retirat de la proposta d’obrir una sala de jocs a l’Avinguda Salòria de la Seu d’Urgell. Aquesta decisió no és un fet gratuït ni fruit de l’atzar. És conseqüència directa de la pressió i el rebuig que s’ha expressat davant la voluntat de permetre que un fons voltor, que viu de la misèria de la classe treballadora, posés un peu a casa nostra".
Des de l'organització han remarcat que "cal recordar què representava la implantació d’una casa d’apostes a la nostra ciutat: fomentar la ludopatia, especialment entre la joventut i les famílies treballadores; consolidar condicions de precarietat i explotació laboral; i engreixar encara més els beneficis de Blackstone, un fons voltor conegut arreu per fer negoci amb l’habitatge i les nostres vides. Que CIRSA hagi renunciat és, doncs, una victòria col·lectiva. Però això no significa que la batalla estigui guanyada. Continuem denunciant qualsevol intent d’imposar negocis que es lucrin de l’addicció, la pobresa i la destrucció de la vida de la classe treballadora. El missatge és clar: a la Seu d’Urgell no hi volem cases d’apostes. No hi volem fons voltors. Ens hi trobaran sempre de cara".
