Nova Fira de Sant Ermengol de la Seu: més formatges, millors accessos
El certamen culmina el trasllat al centre de la ciutat ampliant fins a 50 els formatgers i obrint espais d'aparcament
M.S./ACN
La Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, que tindrà lloc entre el 17 i el 19 d'octubre, amplia fins a 50 les parades dedicades al formatge artesà del Pirineu. D'aquesta manera, se n'incorporen dues de noves provinents de França i dues més del País Basc. L'organització vol continuar potenciant aquesta part del certamen i també incrementa en tres les activitats que es programaran en el marc de l'aula de tast, instal·lada al Centre Cívic El Passeig. A més, com a novetat, un d'aquests tindrà un format 'exclusiu' i s'oferirà a la Sala Immaculada. Tot plegat, amb una fira que s'estendrà pel centre de la ciutat, ja que les parades de cotxes ocuparan l'avinguda Pau Claris i el passeig de Pasqual Ingla, alliberant el pàrquing del Doctor Peiró.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha dit que s'ha volgut apostar pel centre "decididament al 100%", incloent-hi un apartat, a la plaça de les Monges, on hi haurà una desena de parades de diverses entitats. Pel que fa a la 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, emmarcada dins de Sant Ermengol, s'ha volgut potenciar per consolidar-la en el seu paper de "referent a tot Catalunya", també ampliant la programació cultural vinculada al formatge i les pastures.
Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica i Fires, Gemma Tó, ha explicat que el certamen serà present, per primer cop, a la Fira de Sant Miquel de Lleida, on s'oferirà un tast guiat dels formatges guanyadors en l'edició de l'any passat. De fet, a la Seu d'Urgell també s'ampliaran els tastos dedicats als premiats en el concurs que es duu a terme durant la fira, passant d'un a tres.
Pel que fa a la programació cultural, aquesta inclou des de la projecció de diversos documentals d'Eugenio Monesma relacionats amb el formatge, sessions de 'showcooking', maridatges amb vi i cervesa, música i la possibilitat de jugar al joc 'Fromage', entre d'altres.
El Celler de Talarn
Una altra proposta dins la fira és la presència de vins, i en aquest cas, El Celler de Talarn, que enguany hi serà present en dues casetes de fusta, en lloc d’una, amb la participació de sis cellers: el Celler Solana Roiver, el Celler Miquel Roca, el Celler Xic’s Cal Borrech, el Celler Cota 730, el Celler Terrer de Pallars i el Celler Casa Blanca.
Gall Negre, cervesa convidada i tast i maridatge amb formatge
Enguany, la cervesa convidada és Gall Negre Cervesera, que des de la seva creació al 2019, ha aconseguit un total de 7 medalles al Barcelona Beer Challenge: 2 ors i 5 plates.
Val a dir que en el marc de la Fira de Sant Ermengol, dimarts 14 d’octubre, tindrà lloc un tast i maridatge de cervesa i formatge, al mateix local de la cerveseria Gall Negre, a les vuit del vespre, conduit per Salvador Maura i Jordi Blasco. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a: agenda.laseu.cat/fira
