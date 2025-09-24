Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova Fira de Sant Ermengol de la Seu: més formatges, millors accessos

El certamen culmina el trasllat al centre de la ciutat ampliant fins a 50 els formatgers i obrint espais d'aparcament

Una aulta de tast de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell

Una aulta de tast de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell / Miquel Spa

M.S./ACN

La Seu d'Urgell

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, que tindrà lloc entre el 17 i el 19 d'octubre, amplia fins a 50 les parades dedicades al formatge artesà del Pirineu. D'aquesta manera, se n'incorporen dues de noves provinents de França i dues més del País Basc. L'organització vol continuar potenciant aquesta part del certamen i també incrementa en tres les activitats que es programaran en el marc de l'aula de tast, instal·lada al Centre Cívic El Passeig. A més, com a novetat, un d'aquests tindrà un format 'exclusiu' i s'oferirà a la Sala Immaculada. Tot plegat, amb una fira que s'estendrà pel centre de la ciutat, ja que les parades de cotxes ocuparan l'avinguda Pau Claris i el passeig de Pasqual Ingla, alliberant el pàrquing del Doctor Peiró.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha dit que s'ha volgut apostar pel centre "decididament al 100%", incloent-hi un apartat, a la plaça de les Monges, on hi haurà una desena de parades de diverses entitats. Pel que fa a la 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, emmarcada dins de Sant Ermengol, s'ha volgut potenciar per consolidar-la en el seu paper de "referent a tot Catalunya", també ampliant la programació cultural vinculada al formatge i les pastures.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica i Fires, Gemma Tó, ha explicat que el certamen serà present, per primer cop, a la Fira de Sant Miquel de Lleida, on s'oferirà un tast guiat dels formatges guanyadors en l'edició de l'any passat. De fet, a la Seu d'Urgell també s'ampliaran els tastos dedicats als premiats en el concurs que es duu a terme durant la fira, passant d'un a tres.

Pel que fa a la programació cultural, aquesta inclou des de la projecció de diversos documentals d'Eugenio Monesma relacionats amb el formatge, sessions de 'showcooking', maridatges amb vi i cervesa, música i la possibilitat de jugar al joc 'Fromage', entre d'altres.

El Celler de Talarn

Una altra proposta dins la fira és la presència de vins, i en aquest cas, El Celler de Talarn, que enguany hi serà present en dues casetes de fusta, en lloc d’una, amb la participació de sis cellers: el Celler Solana Roiver, el Celler Miquel Roca, el Celler Xic’s Cal Borrech, el Celler Cota 730, el Celler Terrer de Pallars i el Celler Casa Blanca.

Gall Negre, cervesa convidada i tast i maridatge amb formatge

Enguany, la cervesa convidada és Gall Negre Cervesera, que des de la seva creació al 2019, ha aconseguit un total de 7 medalles al Barcelona Beer Challenge: 2 ors i 5 plates.

Val a dir que en el marc de la Fira de Sant Ermengol, dimarts 14 d’octubre, tindrà lloc un tast i maridatge de cervesa i formatge, al mateix local de la cerveseria Gall Negre, a les vuit del vespre, conduit per Salvador Maura i Jordi Blasco. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a: agenda.laseu.cat/fira

