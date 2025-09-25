Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crosta cruixent i molla humida afruitada: neix el Piriponent, el pa del Pirineu de Lleida

El nou producte està fet amb massa mare de fruita, farines semiintegrals moltes a la pedra, oli de la DOP Les Garrigues i sal pirinenca

La presentació del nou pa de les terres de Lleida i el Pirineu / ACN

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida ha creat el pa PiriPonent, un nou producte de crosta cruixent, molla humida i sabor amb notes torrades que és el resultat d'una fórmula que combina massa mare de fruita de Lleida, farines semiintegrals moltes a la pedra, oli de la DOP Les Garrigues i sal del Pirineu. El nou pa es podrà tastar per primera vegada aquest Sant Miquel a la nova Fira MOS de Lleida i neix amb la voluntat de convertir-se en un símbol gastronòmic del territori, atès que està fet amb "ingredients 100% de Lleida", segons han explicat aquest dimecres els seus impulsors. El Gremi ha creat un distintiu per identificar aquells forns que segueixin la fórmula original del nou pa i s'adhereixin al projecte.

Durant l'acte de presentació del nou producte a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), el president del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Toni Frias, ha explicat que "el pa PiriPonent és més que un pa: és la unió entre pagesia, farineres, forners i productors locals, un reflex del nostre territori, de com treballem i de com entenem la salut i l'alimentació. Ha vingut per quedar-se i volem que arribi a totes les llars de Lleida i que esdevingui un símbol de la gastronomia lleidatana".

Després d'un procés creatiu que ha durat sis anys, el pa impulsat pel Gremi ja es pot comprar en determinats forns de Lleida, Barbens, la Fuliola, l'Albi, els Alamús i Vilaller. A més, es podrà tastar i comprar a la Fira de Sant Miquel i la Fira MOS (del 27 al 29 de setembre), tant a l'estand del Gremi de Forners com al de 'Gust de Lleida' de la Diputació de Lleida. Diumenge al migdia es duran a terme un tast i una explicació al mateix estand de la Diputació, ubicat al pavelló 3 de la Fira de Lleida.

