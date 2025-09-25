L'ensurt d'un veí de la Seu: un voltor al pati
Un rapinyaire jove despitat aterra a la terrassa d'un domicili i els agents rurals l'han de rescatar perquè no en sabia sortir
Miquel Spa
Els Agents Rurals van intervenir aquest dimarts a la tarda per retirar un voltor que havia aterrat en una finca privada del passeig del Parc, a la Seu d’Urgell. Els fets es van produir poc després de dos quarts de tres, segons ha informat Radió Seu.
El propietari de la casa va ser qui va alertar els serveis d’emergència. Segons va explicar, primer va sentir sorolls estranys i en sortir al pati va descobrir l’au. En un primer moment va esperar per comprovar si l’animal reprenia el vol, però en veure que es mantenia immòbil va decidir trucar al 112.
Tal com han relatat a l'emissora municipal, dos efectius del cos es van desplaçar fins al lloc i, d’acord amb el protocol establert, van capturar el voltor i posteriorment el van tornar a deixar en llibertat en el medi natural. L’actuació va despertar la curiositat dels veïns i dels vianants, atès que l’ocell es trobava en ple nucli urbà.
Fonts dels Agents Rurals van precisar després que es tractava d’un exemplar jove i que estava en bon estat. Pel que fa al motiu de la seva presència a la ciutat, van indicar que probablement es va desorientar durant el vol i, un cop a terra, no va poder tornar a enlairar-se. Per a aixecar el vol, aquests ocells necessiten aprofitar corrents d’aire calent, que no solen trobar dins d’un entorn urbà.
El massís del Cadí-Moixeró és una zona de gran rellevància per a la fauna de la comarca, especialment per a les espècies de voltors. Aquesta àrea acull poblacions de voltor comú (Gyps fulvus), voltor negre (Aegypius monachus) i voltor de Cinerè (Neophron percnopterus), que utilitzen els penya-segats i les zones més inaccessibles del massís per a la seva reproducció. Els voltors comú i negre, en particular, han establert colònies de nidificació en diversos punts del Cadí-Moixeró, aprofitant les condicions òptimes que ofereixen els penya-segats i la disponibilitat de recursos alimentaris.
Aquesta presència és el resultat de programes de conservació i seguiment de les poblacions de voltors que s'han implementat en els últims anys. Aquests programes han permès estabilitzar i fins i tot augmentar les poblacions de voltors a la zona, contribuint així a la biodiversitat i l'equilibri ecològic del massís del Cadí-Moixeró.
La presència d'un voltor jove en un pati particular al centre de la Seu d'Urgell, és un recordatori de la importància de conservar els hàbitats naturals i les espècies que els habiten. Encara que els voltors són habituals en zones més allunyades dels nuclis urbans, la seva capacitat de vol i desorientació temporal poden portar-los a aparèixer en entorns poc habituals.
La preservació d'espais com el Cadí-Moixeró és essencial no només per a la conservació dels voltors, sinó també per a mantenir l'equilibri ecològic i la biodiversitat de la regió. Aquesta zona, amb la seva riquesa natural i paisatgística, continua sent un referent per a la conservació de la fauna i la flora de la comarca.
