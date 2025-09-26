L'elèctrica de la Seu PEUSA crea una Fundació i obre una línia d'ajudes a l'emprenedoria del Pirineu
La compnayia amb més d'un segle de vida es proposa contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural del territori
Miquel Spa
L’empresa elèctrica PEUSA, amb més de cent anys d’història a l’Alt Pirineu, ha fet un pas endavant en el seu compromís social i ha anunciat la creació de la Fundació PEUSA. El nou ens neix amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural del territori, posant especial èmfasi en el suport a la ciutadania i a les iniciatives que facin créixer la vitalitat del Pirineu.
Un dels primers projectes de la fundació serà l’impuls d’una línia d’ajudes per a nous projectes emprenedors, pensada per donar suport a les persones i empreses que volen generar activitat i ocupació a la zona. Segons han explicat els responsables de l’entitat, l’objectiu és “donar ales a idees transformadores que reforcin l’arrelament i la sostenibilitat al territori”. Les ajudes tindran una aportació de 75.000 euros i poden ser de caràcter social, cultural, educcatiu, mediambiental o econòmic.
La Fundació PEUSA centrarà les seves actuacions en quatre eixos principals: el foment de l’educació i la formació; la promoció cultural; la defensa del medi ambient; i el suport a l’emprenedoria i la innovació. D’aquesta manera, l’empresa vol retornar al territori part del que ha rebut al llarg de dècades i consolidar un instrument estable per vehicular la seva responsabilitat social.
Amb aquesta iniciativa, PEUSA vol reforçar el seu paper com a empresa arrelada a l’Alt Pirineu i, alhora, donar noves oportunitats a les persones que hi viuen i treballen. La fundació ja té en marxa el seu web informatiu (www.fundaciopeusa.org) i pròximament detallarà les bases de la convocatòria de les primeres ajudes.
El president de la Fundació Peusa, Ventura Rebés, ha recordat que l’empresa ja havia tingut tradicionalment un paper destacat en l’àmbit social i ha remarcat que ara era el moment de fer un pas endavant i canalitzar aquestes iniciatives a través d’una fundació pròpia. Segons Rebés, la voluntat és establir “un compromís estable amb la ciutadania i les entitats del territori per impulsar projectes de tota mena”.
Tot i que la fundació es va constituir l’any passat, és ara quan comença realment la seva activitat, coincidint amb la primera convocatòria d’ajuts. L’objectiu és donar suport a iniciatives amb capacitat de generar un impacte positiu al Pirineu i, a partir d’ara, s’hi destinarà anualment un pressupost aproximat de 100.000 euros. La presentació oficial va tenir lloc aquest dijous a la Sala Immaculada de la Seu d’Urgell, en un acte que va reunir representants de diverses entitats de la zona.
