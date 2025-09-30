Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen un boletaire de 77 anys que s'havia perdut a Montferrer i Castellbó

Durant aquest setembre els Bombers de la Generalitat han trobat a 17 persones perdudes mentre buscaven bolets

Un helicòpter dels Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han localitzat sa i estalvi un boletaire que s'havia perdut durant unes hores a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). L'home, de 77 anys, havia sortit amb uns companys, però en un moment donat s'ha separat i no han aconseguit trobar-lo. Els seus acompanyants han donat l'avís al migdia i el boletaire ha estat trobat hores després, pels volts de les 5 h de la tarda.

Durant aquest mes de setembre, els Bombers han trobat a 17 persones perdudes mentre buscaven bolets.

