La Seu, capital de la cultura catalana al Pirineu
La capital alt-urgellenca estrenarà aquest octubre una Trobada d'anàlisi i debat sobre la llengua i la cultura amb professionals i gestors
Miquel Spa
La Seu d’Urgell celebrarà els dies deu, onze i dotze d’octubre la primera Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu. L’esdeveniment comptarà amb una desena d’activitats com taules rodones, conferències, recitals de poesia, teatre i concerts, i reunirà una vintena de professionals i representants del món cultural dels territoris de parla catalana.
El programa s’obrirà divendres deu d’octubre a la sala Sant Domènec amb un acte inaugural amb autoritats i la conferència Països Catalans, llengua i cultura en l’actualitat, a càrrec de Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural; l’escriptora valenciana Emma Zafón; l’escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís; i l’autor pirinenc Albert Villaró. La jornada es tancarà amb una representació teatral de La Fanga Escènica.
Dissabte onze d’octubre començarà amb la conferència Polítiques públiques per a la difusió i defensa de la llengua catalana, amb Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística de la Generalitat; un representant del Govern d’Andorra; i Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià. Tot seguit hi haurà un recital de poesia de Cesk Freixas i la conferència Cultura cooperativa per la cultura i la llengua catalana, amb Eloi Aymerich (Culturacoop), la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans i el mateix Freixas.
A la tarda se celebraran les sessions Cultura i llengua catalanes com a eines d’integració i acollida, amb Africatalans, Saoka Kingolo i Marina Massaguer, i Joves per la llengua, amb Fran Tudela i Joan Salvador, de Parlars Mallorquins. La jornada clourà amb un concert de Pep Gimeno “El Botifarra”.
Diumenge dotze d’octubre, al passeig Joan Brudieu, tindrà lloc una mostra de cultura catalana amb entitats i col·lectius d’arreu del territori i un concert final amb l’Orquestrina Trama i Arnau Obiols.
Òmnium Cultural ha col·laborat en l’organització de la trobada.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets