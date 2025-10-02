La conselleria de Territori inicia l'accés al nou polígon d'Organyà des de la C-14
A Adrall, la Generalitat hi du a terme l'ampliació d'un pont per deixar-hi un pas segur per als vianants
La conselleria de Territori ha anunciat aquest dijous l'ampliació de la superfície d'un pont a Adrall per fer-hi una vorera de dos metres d'ampliada per als vianants. La nova vorera es fa en un de la C-14 sobre el riu Segre, a Adrall (Ribera d’Urgellet). La vorera ha d'afavorir "la mobilitat i la seguretat viària". Els treballs, amb un pressupost de 842.000 euros, consisteixen en la construcció d’una vorera per a vianants, adossada al pont, i la instal·lació de noves proteccions als laterals de l’estructura. L’obra té un termini d’execució de cinc mesos.
La nova vorera tindrà una longitud de 150 m i una amplada de 2 m i es construirà al marge dret de la carretera; constarà de dos trams, un primer tram correspon a la zona de terraplenat abans d’accedir al pont, i un segon tram en el pont. L’ampliació de l’estructura del pont es fa amb lloses prefabricades de formigó armat. Aquestes lloses es recolzaran sobre l’estructura actual, formada per tres voltes de formigó, de 20 m de longitud i uns 7 m d'ample.
Així mateix, per afavorir la seguretat, s’instal·larà una barrera de formigó al marge dret del pont i un ampit metàl·lic a l’esquerre per a substituir els actuals ampits de formigó, alhora que a la vorera s’instal·larà una barana per als vianants.
Accés futur polígon a Organyà
També s'han iniciat les obres per construir l’accés al futur polígon industrial de Vilansats, a Organyà, des de la carretera C-14. Aquesta actuació, que permetrà facilitar la connexió a aquest sector industrial, compta amb un pressupost de 721.000 euros. El termini d’execució serà de cinc mesos.
Aquesta obra forma part d’un conveni de col·laboració entre el departament de Territori, l’Incasòl, l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. La millora ha de servir també per fer promoció del sector industrial dels Vilansats, amb l’objectiu d’estimular l’activitat econòmica en aquest entorn.
Els treballs consisteixen en la construcció d’un carril central de gir i dels carrils d’acceleració i desacceleració corresponents, així com les illetes separadores per a permetre els moviments amb el futur vial del polígon. Per fer-ho, s’eixamplarà la C-14 en un tram de 325 metres de longitud.
Eixamplament del pont de la C-13 a l’entrada de Llavorsí
El departament té una tercera obra en marxa a l'àrea del Pirineu, l'eixamplament del pont de la C-13 sobre la Noguera Pallaresa a l’entrada de Llavorsí (Pallars Sobirà) i millorar la seguretat viària. Els treballs, amb un pressupost de prop de 600.000 euros, tindran un termini d’execució de cinc mesos.
Actualment, el pont té dues voreres a banda i banda del pont, que té 40 metres de longitud, d’1,2 metres d’amplada. L’obra, que dona resposta a una petició del municipi, consisteix en l’eixamplament de l’estructura per poder ampliar les dues voreres existents fins a 1,80 metres, de manera que el pont tindrà una amplada total d'11 metres. Així mateix, s’adequaran els ampits existents. D’aquesta manera, l’actuació permetrà millorar la mobilitat en aquest entorn i afavorir la seguretat viària.
