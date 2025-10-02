L'Alt Urgell desenterra el seu passat en un cicle de xerrades
Les conferències analitzen els episodis més rellevants de la Seu i el seu entorn
Miquel Spa
El cicle “Desenterrant el passat”, que cada mes d’octubre porta la història i l’arqueologia als nuclis de l’Alt Urgell, començarà aquest diumenge cinc d’octubre a Ogern. L’historiador urgellenc Lluís Obiols Perearnau pronunciarà la conferència De la Seu o de Solsona? La creació d’un nou bisbat a finals del segle setze, a les dotze del migdia al local social de l’Ajuntament de Bassella, en un acte que també es podrà seguir en directe per streaming. La seva intervenció vol explicar les circumstàncies que van portar, l’any mil cinc-cents noranta-tres i per iniciativa del rei Felip segon, a la creació de la nova seu episcopal de Solsona. Aquell canvi va comportar el desmembrament de l’antic bisbat d’Urgell, que va perdre més de cent parròquies dels àmbits del Solsonès i del Berguedà. Aquesta situació històrica explica encara avui per què la parròquia de Sant Serni d’Ogern és l’única de l’Alt Urgell que pertany al bisbat de Solsona.
“Desenterrant el passat” és una proposta consolidada que combina conferències, visites guiades i presentacions centrades en el patrimoni i la història de la comarca. El programa d’aquest any inclou diverses activitats més. L’onze d’octubre, Carles Gascón parlarà del projecte de restauració del monestir de Sant Serni de Tavèrnoles en una conferència que tindrà lloc a les cinc de la tarda. El disset d’octubre, Julio Quílez oferirà a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell una xerrada sobre pelegrinatges medievals, a les set del vespre. El vint-i-cinc d’octubre es farà una sortida guiada a la Mare de Déu de la Trobada i a l’església de Sant Vicenç de Montferrer, amb punt de trobada a la plaça de la Trobada a les quatre de la tarda. El trenta d’octubre es presentarà a l’Arxiu Comarcal el documental Pega negra, or negre. La peguera nova de can Frigola, a les set del vespre. Paral·lelament, del vint-i-nou de setembre al trenta-u d’octubre, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acull l’exposició Una nova catedral? Puig i Cadafalch i les restauracions de la catedral d’Urgell al segle vint.
El cicle està organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal, l’Institut d’Estudis Comarcals, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i els ajuntaments implicats, amb la col·laboració enguany de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell.
