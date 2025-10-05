Crema totalment un cotxe i obliga a tallar la C-14 a Ribera d'Urgellet
Els Bombers han extingit les flames primer remullant el vehicle amb aigua i després segellant-lo amb escuma
Un cotxe ha cremat totalment aquest diumenge a la tarda a la carretera C-14, a Ribera d'Urgellet. L'avís s'ha rebut a les 17.50h i ha obligat a tallar totalment la carretera en direcció nord durant una hora. El sinistre ha tingut lloc just a davant del Kàrting, al punt quilomètric 170. Els Bombers de la Generalitat han treballat amb tres dotacions i han donat el foc per extingit. No hi ha hagut cap persona afectada.
L'avís l'han rebut poc abans de les sis de la tarda (17.50 h.) i han estat els mateixos ocupants dels vehicles qui ha comunicat als serveis d'emergència que el vehicle començava a fumejar. Una vegada els efectius del cos de Bombers han arribat al lloc dels fets s'han trobat que el vehicle ja cremava completament. En primera instància, s'ha remullat amb aigua la zona exterior del xassís, i una vegada extingides les flames i refredat l'exterior, s'ha segellat mitjnçant l'ús d'escuma. La carretera C-14 ha restat tallada durant una mica més d'una hora en sentit nord.
