Els avis de la Seu tanquen la seva setmana gran
El programa ha ofert una vintena d’activitats com xerrades, tallers, visites guiades, taules rodones, excursions, caminades, cinefòrum, ball cerdà o un dinar de germanor,
Miquel Spa
La Seu d’Urgell ha culminat aquest diumenge 5 d’octubre la celebració de la Festa de les Persones Grans 2025 amb l’acte institucional que s’ha celebrat a la sala Sant Domènec, i on ha tingut lloc la salutació per part de l’alcalde del municipi, Joan Barrera, i la intervenció de la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno.
En la seva intervenció, Joan Barrera ha manifestat davant de les persones grans que s’han aplegat a la sala Sant Domènec que “hem tancat una setmana molt especial. Una setmana plena d’activitats, de moments que hem tingut el plaer de compartir amb totes i tots vosaltres, de rialles, de retrobaments i de records. Una setmana dedicada a vosaltres, les nostres persones grans, que sou i sempre sereu un pilar essencial de la nostra ciutat”.
El batlle de la Seu d’Urgell també ha volgut afirmar que aquesta setmana “no ha estat només un calendari ple de propostes, de concerts, xerrades o excursions. Ha estat, sobretot, una manera de dir-vos gràcies. Gràcies per tot el que heu fet, pel que heu continuat fent i per tot el que heu representat per a nosaltres”.
Cal recordar que les persones grans de la Seu han pogut gaudir al llarg d’aquesta setmana ha finalitzat una programació, organitzada per l’Ajuntament de la Seu, amb prop d’una vintena d’activitats com xerrades, tallers, visites guiades, taules rodones, excursions, caminades, cinefòrum, ball cerdà intergeneracional, concerts, ball i un dinar de germanor, propostes que han obtingut un gran èxit de participació.
Primera pedra de la nova residència
Joan Barrera també ha anunciat en aquest acte institucional de la Festa de les Persones Grans que “aquesta setmana festiva no ha estat només un gest simbòlic, també hem volgut que sigui tangible”. Al respecte, l’alcalde de la Seu ha anunciat que el projecte de la nova residència per a les persones grans “ja ha estat una realitat que ha estat a tocar”. “Després de molt de temps de feina, de reunions, de buscar suports i de no defallir, ja hem tingut el projecte encaminat, i si tot ha anat com ha hagut d’anar, l’any que ve haurem posat la primera pedra”, ha reblat Barrera.
‘Present viu i actiu de la Seu’
L’alcalde de la Seu ha explicat que la construcció de la nova residència per a persones grans ha anat acompanyada d’altres iniciatives complementàries i tan necessàries com aquest nou equipament. “Sé que ha estat un projecte molt esperat, i també sé que encara ha quedat camí per recórrer. Però hem estat compromesos a fer-lo realitat, i acompanyar-lo d’altres iniciatives igual d’importants: la lluita contra la soledat no volguda, l’ampliació d’espais de trobada, activitats que us han mantingut actius, i un model de ciutat que ha tingut molt clar que les persones grans no han estat el passat, sinó el present viu i actiu de la Seu”.
Barrera, en nom de tota la Corporació Municipal, ha donat les gràcies a totes les persones grans: “Gràcies de tot cor per la vostra paciència, per la vostra actitud, per la vostra manera d’entendre la vida. Gràcies per haver-nos ensenyat que estimar és compartir, i que cuidar-nos els uns als altres és el que ha donat sentit a tot plegat”.
Plat fort de la Festa de les Persones Grans
Així, doncs, la darrera jornada de la Festa de les Persones Grans ha començat amb música en viu amb un recital de ranxeres a càrrec de Pirimex, als Jardins de la Llar de Sant Josep.
Després de la salutació de l’alcalde i la tinent d’alcalde d’Acció Social a la sala Sant Domènec, les persones assistents han gaudit d’allò més amb l’actuació musical de Cafè Trio.
La Festa de les Persones Grans 2025 ha finalitzat avui amb el dinar popular i un ball popular a càrrec del Duo Laser, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Les millors tapes amb bolets competeixen a Berga i aquestes han estat les guanyadores
- La febre dels bolets complica l'operació tornada del cap de setmana a la C-16 i la C-55