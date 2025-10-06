La Seu manté la categoria a la lliga de viles florides
La capital alt-urgellenca revalida la quarta Flor d’Honor pel guarniment de carrers i places
Miquel Spa
La Seu d’Urgell ha tornat a revalidar la quarta Flor d’Honor, guardó que concedeix el moviment Viles Florides, i que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que impulsa la millora d’espais urbans enjardinats en pobles i ciutats de Catalunya i Andorra.
La 14a Gala de Lliurament de les Flors d’Honor celebrada aquest divendres a Món Sant Benet, al municipi de Sant Fruitós de Bages, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, juntament pel cap del Servei Municipal de Parcs i Jardins, Bernat Pubill, han recollit aquest guardó que permet que el nostre municipi continuï formant part del prestigiós grup de les quatre Fors d’Honors de Catalunya.
Gemma Tó ha rebut el premi a mans del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, juntament amb l’alcalde d’aquesta localitat, Joan Carles Batanés, i la presidenta de la CHOC, Mercè Martínez.
Val a dir que ja són 170 municipis de Catalunya i Andorra que formen part del moviment Viles Florides que té com a objectiu millorar els espais públics a través de l’enjardinament i l’enfortiment de les zones verdes.
La gala de Viles Florides 2026 tindrà lloc a la ciutat de Reus (Baix Camp)
