Fer conviure avis i joves. La proposta a la Seu per crear habitatge
El grup municipal de Junts presenta al govern del PSC el seu propi Pla de Barris
Miquel Spa
El primer grup municipal de l'oposició, Junts per la Seu, ha presentat les propostes que la formació ha fet arribar a l'equip de govern per al Pla de Barris i Viles 2025-2029, amb l’objectiu de contribuir a la transformació i revitalització del nucli antic de la ciutat.
La compareixença ha anat a càrrec dels regidors Jordi Fàbrega, Carme Espuga i Urgell Isús, que han detallat les 15 actuacions proposades per Junts, centrades en àmbits com l’habitatge, l’economia local, la sostenibilitat, els equipaments i la cultura. La presentació s'ha fet davant de l'edifici de les Monges, per ser un dels punts on la formació hi ha proposat actuacions.
El portaveu del grup municipal de Junts, Jordi Fàbrega ha subratllat “la voluntat constructiva i de col·laboració amb el govern municipal per aconseguir que la Seu d’Urgell pugui optar amb èxit a les subvencions del nou Pla de Barris impulsat per la Generalitat”. Les propostes abasten cinc grans àmbits d’actuació: habitatge, activitat econòmica, equipaments, patrimoni i sostenibilitat.
1. Habitatge: rehabilitació d’edificis per habitatge assequible i impuls a la convivència intergeneracional
Junts proposa la rehabilitació d’edificis propietat municipal al carrer Canonges per a destinar-los a habitatge assequible per a joves i famílies amb ingressos moderats, contribuint a evitar el buidatge del nucli antic. Una de les propostes més destacades de Junts en l’àmbit de l’accés a l’habitatge és la creació d’un programa de convivència intergeneracional entre joves (estudiants o no) i persones grans autònomes majors de 65 anys.
Aquesta iniciativa busca facilitar l’emancipació juvenil a través d’habitatge compartit i, alhora, lluitar contra la soledat no volguda entre la gent gran. El projecte comptaria amb acompanyament municipal i lloguers per sota del mercat, i s’alinea amb el nou context de ciutat universitària que viu la Seu d’Urgell.
2. Activitat econòmica i comercial: Revitalització del teixit productiu
Les propostes inclouen la creació d’una Oficina de Reactivació Econòmica al centre històric per donar suport a emprenedors i comerciants, i l’impuls d’un Pla de locals buits que permeti establir incentius per a la seva ocupació amb nous negocis i projectes culturals. A més, Junts proposa augmentar la partida d’ajuts de promoció econòmica, prioritzant projectes liderats per joves, persones majors de 55 anys o iniciatives que fomentin l’ocupació i la sostenibilitat.
3. Equipaments: Més ús social, educatiu i cultural del patrimoni
Junts aposta per reobrir espais històrics amb nous usos educatius i culturals, com ara l’ala pendent de l’edifici de les Monges i destinar-la a formació (Escola d’Adults, UEC i PTT), i la transformació de “La Cuina” en una aula de cuina per a formació i gastronomia local.
També proposa continuar de manera més decidida amb la museïficació del jaciment arqueològic, la rehabilitació dels baixos de Cal Pensament com a espai per a creadors locals i expositiu.
Una altra proposta innovadora és la instal·lació d’una coberta translúcida d’ETFE al pati de la Biblioteca de Sant Agustí. Aquesta intervenció permetria ampliar els usos comunitaris i culturals de l’espai durant més mesos a l’any.
La proposta s’inspira en l’actuació arquitectònica realitzada a l’Església del poble vell de Corbera d’Ebre, on una coberta similar ha permès protegir l’espai i donar-li nous usos sense perdre el seu valor patrimonial. A la Seu, aquesta actuació seria una oportunitat per modernitzar equipaments públics amb sensibilitat patrimonial i funcionalitat contemporània.
4. Candidatura UNESCO: Millores al centre històric i a la Catedral
Dins el marc de la futura candidatura de la Catedral com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, Junts planteja dues actuacions clau: la millora de la il·luminació artística i funcional de la Catedral de Santa Maria i la resta del conjunt catedralici, amb criteris d’eficiència, millora estètica i reducció de contaminació lumínica, i la millora de l’accessibilitat i la senyalització turística i orientativa al centre històric.
5. Sostenibilitat: Espais adaptats i energia neta
Finalment, el grup municipal defensa actuacions per adaptar la ciutat al canvi climàtic, com la instal·lació d’un tendal d’ombra al parc infantil de la plaça del Carme, elements d’ombreig a la Plaça Patalín i plaça les Monges i la reparació de la caldera de biomassa de l’Ajuntament, ara en desús, per garantir una calefacció més eficient i neta als equipaments municipals.
Un projecte ambiciós i transversal
Des de Junts per la Seu han destacat que es tracta d’un conjunt de propostes transversals i realistes, fonamentades en les necessitats reals del centre històric i alineades amb els àmbits d’actuació del Pla de Barris: transformació física, acció sociocomunitària i transició ecològica.
Amb aquesta aportació, el grup municipal vol contribuir de forma activa a una proposta potent i consensuada que permeti a la Seu d’Urgell accedir als recursos necessaris per a una transformació urbana justa, sostenible i inclusiva.
Junts per la Seu reitera el seu compromís amb la ciutat i convida el govern municipal a incorporar aquestes iniciatives per fer possible un projecte de Pla de Barris que estigui al servei de tota la ciutadania.
