Solidaritat de la Seu amb Cuba
L'ONG Cruzada por la Alegria canalitza una ajuda de 8.000 euros de l'Ajuntament per enviar material mèdic a un hospital de Santiago
Miquel Spa
L’ONG Cruzada por la Alegría, encapçalada pel seu president Pere Mentruit, ha presentat a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i al regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, el material mèdic que han recollit per enviar a l’Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba adquirit a través de la subvenció de 8.290€ atorgada aquest any per l’Ajuntament urgellenc.
Aquesta ONG sol·licita cada any a l’Ajuntament de la Seu una subvenció per recollir recursos que s’adrecen a millorar la qualitat de l’atenció d’infants i adolescents cubans malalts de càncer d’aquell hospital, però també per la unitat d’oftalmologia i d’hemodiàlisi.
L’ONG Cruzada por la Alegría es va fundar l’any 2007 i des de llavors ha dut a terme una tasca constant de col·laboració per ajudar a nens i joves malalts de càncer d’aquell hospital de Santiago de Cuba. Aquest és vint-i-tresè viatge que realitzada aquesta ONG a aquest hospital de l’illa de Cuba.
