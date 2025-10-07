Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solidaritat de la Seu amb Cuba

L'ONG Cruzada por la Alegria canalitza una ajuda de 8.000 euros de l'Ajuntament per enviar material mèdic a un hospital de Santiago

El material que viatjarà a Cuba

El material que viatjarà a Cuba / AJ SEU

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’ONG Cruzada por la Alegría, encapçalada pel seu president Pere Mentruit, ha presentat a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i al regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, el material mèdic que han recollit per enviar a l’Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba adquirit a través de la subvenció de 8.290€ atorgada aquest any per l’Ajuntament urgellenc. 

Aquesta ONG sol·licita cada any a l’Ajuntament de la Seu una subvenció per recollir recursos que s’adrecen a millorar la qualitat de l’atenció d’infants i adolescents cubans malalts de càncer d’aquell hospital, però també per la unitat d’oftalmologia i d’hemodiàlisi. 

L’ONG Cruzada por la Alegría es va fundar l’any 2007 i des de llavors ha dut a terme una tasca constant de col·laboració per ajudar a nens i joves malalts de càncer d’aquell hospital de Santiago de Cuba. Aquest és vint-i-tresè viatge que realitzada aquesta ONG a aquest hospital de l’illa de Cuba. 

