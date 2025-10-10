Treballadors cap a Andorra, empresaris cap a l'Alt Urgell
El nou polígon industrial Vilansats d'Organyà pretén que el flux de 1.700 treballadors catalans que van diàriament al Principat es compensi amb inversió andorrana en sentit sud
M.S./ACN
Al voltant de 1.700 treballadors de l’Alt Urgell travessen cada dia la frontera amb Andorra per anar a la feina, cosa que representa aproximadament un de cada tres dels actius de la comarca. La majoria treballa en sectors com el comerç, l’hostaleria i el turisme, tot i que cada cop hi ha més perfils qualificats amb formació tècnica o professional. Aquesta situació ha fet que la comarca depengui econòmicament dels fluxos laborals cap a Andorra, amb els desplaçaments diaris que suposen costos de temps, combustible i trànsit a la frontera. Ara. amb la construcció d'un polígon industrial a Organyà, les autoritats de l'Alt Urgell volen facilitar que siguin els empresaris d'Andorra els que creuin la frontera en direcció sud.
Els treballadors fronterers residents a l’Alt Urgell tenen cobertura sanitària a càrrec del Servei Català de Salut, i Andorra ha establert una quota de permisos per a aquests treballadors dins del total d’autoritzacions per a residents i fronterers. La fiscalitat també s’ha adaptat amb retencions i règims especials per reduir càrregues per als que treballen al país veí. Tot plegat, combinat amb els reptes d’habitatge, serveis locals i mobilitat, posa de relleu la importància de garantir una connexió eficient i segura entre l’Alt Urgell i Andorra, així com mesures que facilitin la vida quotidiana dels usuaris i dels estudiants que també depenen d’aquest sistema de transport transfronterer.
En aquest context, els terrenys on s’ubicarà el futur polígon Vilansats d’Organyà (Alt Urgell) van prenent forma amb els moviments de terres que s’estan duent a terme en les darreres setmanes, els quals permetran convertir aquesta zona en una àrea industrial. Les obres se centren principalment en habilitar un accés des de la carretera C-14, que passarà a tenir un carril central per facilitar el gir dels vehicles. L’objectiu és que aquests treballs, amb un pressupost de 721.000 euros, estiguin enllestits abans d’acabar l’any. Mentrestant, es treballa per aconseguir que el polígon es consideri zona econòmica especial, amb la finalitat que siguin els empresaris d’Andorra els que puguin establir-s’hi, aprofitant la manca de sòl industrial al Principat i fomentant la col·laboració entre ambdues regions.
L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, ha destacat que feia temps que esperaven l’inici de les obres i s’ha mostrat satisfet amb que estiguin acabades a finals d’any. Ha recordat que fa més d’una dècada que treballen en aquest projecte i que alguns obstacles, com la manca de potència elèctrica, ja s’han resolt. A més, s’estan desenvolupant els treballs per construir una depuradora a la zona, fet que permet esperar que l’execució del polígon avanci amb més rapidesa. L’interès de les empreses andorranes s’ha traduït ja en un augment de consultes sobre el projecte, reforçant la voluntat d’atraure inversió i generar oportunitats econòmiques a l’Alt Urgell.
