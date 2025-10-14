El somni de la Seu: nou milions per renovar el nucli antic
L'Ajuntament presenta una sol·licitud per entrar al programa del Pla de Barris per dinamitzar el centre històric
Miquel Spa
La Junta de Govern Local ha acordat presentar la sol·licitud a la convocatòria del Pla de Barris 2025-2030 que el Govern del President Illa ha tornat a convocar, i l’Ajuntament ha definit com a àmbit d’actuació el Centre Històric, des de l’Avinguda Pau Claris-Passeig Joan Brudieu fins al Camí de Sota Palau.
Les prioritats en les actuacions responen als objectius de dinamitzar socialment i econòmicament tot el centre de la Seu, i les propostes concretes s’han procurat ajustar als àmbits que defineix el Decret de convocatòria per obtenir la màxima puntuació possible i aconseguir una subvenció d’uns 9 milions d’euros sobre una inversió total propera als 13 milions. En els darrers mesos, l’Ajuntament ha obert un procés de participació ciutadana per escoltar les inquietuds dels diferents col·lectius vinculats al centre històric, amb més de deu reunions amb entitats ciutadanes. Els objectius del Pla per dinamitzar el centre de la Seu i fer-ne un lloc viu passen per fomentar l’habitatge, amb un pla d’ajudes per a la rehabilitació que garanteixi accessibilitat, habitabilitat i estalvi energètic; impulsar la dinamització del comerç i de les activitats econòmiques amb ajuts a la modernització; reforçar la presència institucional amb la ubicació de serveis de la Generalitat al cor del centre històric, concretament al carrer Canonges i al Pati Palau, per afavorir una mobilitat transversal de persones; transformar urbanísticament l’eix central de la ciutat, des de l’Avinguda Pau Claris fins a la Plaça Catalunya, com a porta d’entrada al centre històric; i situar la inclusió social com a eix vertebrador de totes les propostes, tant amb programes específics com com a component essencial de cada actuació. L’alcalde Joan Barrera manifesta que, si s’aconsegueix dur a terme aquest Pla, la Seu del 2030, d’aquí a cinc anys, serà una ciutat molt més viva, cohesionada i preparada per afrontar els reptes del present i del futur.
