La Seu: una fira dels formatges sota l'amenaça de la dermatosi
Sant Ermengol arriba amb formatgers acumulant estoc pel perill que es bloquegi el mercat i qüestionant l'administració
Miquel Spa
La Seu d'Urgell ultima els detalls per viure aquest cap de setmana una Fira de Sant Ermengol que, en l'àmbit del sector làctic, arriba marcada pel temor amb què viu el sector el brot de dermatosi a les granges de Girona. Fonts del sector han explicat que els formatgers del Pirineu català han intensificat la producció en les últimes setmanes a fi efecte d'acumular el màxim estoc possible "pel que pugui passar". Si bé les autoritats han insistit que la malaltia no es pot transmetre a la cadena alimentària, el sacrifici de bestiar i la suspensió de les fires ramaderes posa sobre el sector una espasa de Dàmocles que amenaça el negoci. Els formatgers de la Cerdanya i l'Alt Urgell viuen l'increment de casos en el focus de la malaltia com un perill imminent.
En Salvador Maura i Rayó s’inicia en l'elaboració de formatges artesans l’any 2001 i crea la Formatgeria Mas d’Eroles a Adrall, Alt Urgell. Forma part de la Junta de l'Associació de Formatgers Artesans dels Pirineus, de l’Associació Artesans Alimentaris del Pirineu, del TRAU (Turisme Rural Alt Urgell), i també és soci d’ACREFA. Des del seu obrador de Mas d'Eroles, lluny del brot de les comarques de Girona, observa amb accent crític la crisi sanitària animal: "aquesta malaltia no afecta els humans, per tant, és un rebombori que fa l'administració burocràtica, que no se n'assabenta. Que copiïn França, no som la Unió Europea? Doncs fem com han fet els francesos: si la llet va a l'alimentació animal sí que s'han de prendre precaucions, però si no va a consum animal sinó humà, aleshores no cal. Simplement això. Així de fàcil. Aquí estem passant l'arada davant del bou. Vam voler vacunar i el departament no ho va permetre. Hi ha interessos dels grans que venen carn perquè si s'ha de vacunar s'ha d'immobilitzar el bestiar i no pot anar al consum humà. Això no s'explica. Ara bé, em poso en la pell dels companys de GIrona i entenc que estiguin preocupats". Maura afronta la Fira de Sant Ermengol com altres anys, sense fer més estoc del que tocaria perquè, segons ha explicat, actuarà sobre la marxa a mesura es vagin produint els esdeveniments. Amb tot, confia que la Fira anirà "bé com sempre; és una fira on es treballa molt".
El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, inaugurarà aquest pròxim dissabte 18 d’octubre la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell.
La inauguració oficial d’aquesta fira mil·lenària se celebrarà a les deu matí al saló de plens de l’Ajuntament de la Seu, on l’alcalde Joan Barrera donarà la benvinguda al conseller Dalmau i se’l convidarà a signar al Llibre d’Honor de la Ciutat.
Aquest acte serà el tret de sortida de la Fira de Sant Ermengol 2025 també es comptarà amb la participació del tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i l’assistència de regidors i regidores que conformen la corporació municipal, així com d’altres autoritats del territori i del Principat d’Andorra convidades per l’ocasió.
Després de la inauguració de la Fira, el conseller de la Presidència Albert Dalmau, acompanyat per l’alcalde i la tinent d’alcalde, encapçalaran la comitiva d’autoritats que es desplaçarà a peu per visitar els diferents espais firals, fins arribar a la 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, ubicada novament al passeig Joan Brudieu.
31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu i concurs
Després de l’èxit obtingut l’any passat d’ubicar la Fira de Formatges Artesans del Pirineu al bell mig del passeig Joan Brudieu, enguany tornarà a instal·lar-se en aquest espai del centre de la Seu, on urgellencs i visitants podran degustar i comprar formatges en les 50 formatgeries participants, procedents del Pirineu català, aragonès, basc, navarrès i francès.
Com en cada edició, se celebrarà el Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que distribuïts en 16 categories, més de 150 formatges artesans participaran en el concurs de referència del sector formatger del Pirineu.
Un prestigiós jurat format per una seixantena d’experts que els tasta i valora. Els formatges opten a medalles d’or, plata i bronze en cadascuna de les categories. El concurs és obert a tot el públic a l’Aula de Tast, situat a la segona planta del centre cívic El Passeig.
A les 14.00 hores de dissabte 18 d’octubre, tindrà l’acte de lliurament de premis del concurs a l’escenari situat al passeig Joan Brudieu, davant del centre cívic El Passeig.
Premi Amic del Formatge: Escola Agrària del Pirineu
Enguany, serà l’Escola Agrària del Pirineu qui rebrà el guardó Amic del Formatge, premi que atorga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell cada any a una persona o entitat, que amb la seva actuació professional contribueix a la cultura dels formatges artesans del Pirineu.
L’Escola Agrària del Pirineu és una institució que, des de fa anys, és molt més que un centre de formació: és un referent, un motor de transformació i una peça clau en la consolidació d’un model de formatgeria artesanal i de qualitat arreu del nostre país.
El guardó es lliurarà també dissabte a les 13:45 hores a l’escenari del davant del Centre Cívic El Passeig, al Passeig Joan Brudieu.
Mencions honorífiques; Nati Valls i Jesús Aranburu
Aquest any s’atorgaran dues mencions honorífiques, a Nati Valls, i a Jesús Aranburu.
Nati Valls com a formadora, tant en l’Escola Agrària com en cursos i formacions específiques que s’han dut a terme dins la programació de la Fira de Sant Ermengol.
Jesús Aranburu com a formatger del País Basc que, ja des del primer any de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, va creure en aquest espai com un punt de trobada necessari, sincer i compromès amb la terra i la gent del Pirineu.
Aquest reconeixement es durà a terme també dissabte, seguidament del lliurament del premi a l’Amic del Formatge, a l’escenari del davant del Centre Cívic El Passeig, al Passeig Joan Brudieu.
