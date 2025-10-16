Mostra Gastronòmica d'Andorra: el Pirineu al plat
El Comú d'Ordino presenta a la Seu una edició de la cita culinària que comptarà amb set restaurants de la resta del Pirineu entre els quals la Fonda Xesc de Gombrèn
Miquel Spa
El Comú d’Ordino i Menja’t Andorra han presentat a la Seu d’Urgell la 33a Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus, que se celebrarà els dies 8 i 9 de novembre. Enguany hi participaran set restaurants del Pirineu català, la xifra més alta de totes les edicions.
L’esdeveniment tindrà el vi com a producte convidat, amb la finalitat de donar visibilitat a la producció vitivinícola i al seu paper en la gastronomia de la zona.
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha subratllat la continuïtat d’una iniciativa “que va néixer fa més de tres dècades i que encara reuneix persones al voltant de la taula”.
La Mostra es farà en tres espais d’Ordino: l’ACCO, on tindrà lloc la degustació principal; l’aparcament del Prat de Call, on s’ubicarà el Saló Ordino Gourmet; i la sala La Buna, on es faran els tallers del Gastrolab. Els horaris seran dissabte de 10 a 20 h i diumenge de 10 a 17 h. La Mostra comptarà amb 20 restaurants, 13 andorrans i 7 del Pirineu català. Entre els participants hi haurà dos establiments amb estrella Michelin: l’Ibaya, de Soldeu, i la Fonda Xesc, de Gombrèn.
El Saló Ordino Gourmet reunirà una quinzena de productors i establiments que oferiran productes de proximitat com vins, formatges, embotits, mels i altres elaboracions. L’accés serà gratuït i obert al públic.
El responsable de Menja’t Andorra, Toni Corominas, ha destacat que “la presència dels restaurants del Pirineu català permet continuar augmentant la participació i el suport territorial”.
El Gastrolab inclourà tallers i degustacions. Dissabte al migdia hi haurà dues masterclass dedicades als cuiners emergents:
- De 12 a 13 h, amb Josep Moráguez, xef del restaurant L’Ensegur, sobre cuina de muntanya.
- De 13 a 14 h, amb Sofia Sarasqueta, cap de rebosteria del restaurant Ibaya, centrada en rebosteria tècnica.
El vi tindrà presència en tastos, tallers i a través de viticultors que participaran tant al Saló Ordino Gourmet com al Gastrolab. L’Institut Català del Vi (INCAVI) hi aportarà una selecció de vins amb denominació d’origen catalana.
La Mostra incorporarà dos premis: un del públic i un altre d’un jurat professional de crítics gastronòmics.
Després de la presentació, els assistents han pogut tastar plats dels restaurants La Glorieta i Taraó.
Les entrades per a la Mostra Gastronòmica de diumenge, a partir de les 13.30 h, es poden adquirir al web del Comú d’Ordino (ordino.ad). El preu anticipat és de 42 euros per als adults i 20 euros per als infants.
L’esdeveniment compta amb la col·laboració de Menja’t Andorra, la Delegació de la Generalitat de Catalunya i diverses empreses locals, i reunirà prop de 380 comensals.
Les entrades també es poden obtenir a través de
👉 comuordino.entradas.plus/entradas/ca/eventList
i al servei de tràmits del Comú d’Ordino.
