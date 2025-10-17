Bisbe emèrit amb Legió d'Honor a París
Joan-Enric Vives rep al palau de l'Elisi una de les màximes distincions que atorga la República Francesa
Miquel Spa
El bisbe emèrit d’Urgell i fins fa poc copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha estat distingit aquesta setmana amb el títol de Gran Oficial de la Legió d’Honor, una de les màximes distincions que atorga la República Francesa. L’acte solemne s’ha celebrat al Palau de l’Elisi, a París, i ha estat presidit pel cap d’Estat francès i també copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, que ha lliurat personalment la condecoració.
Durant la cerimònia, el president Macron ha subratllat “la dedicació i el compromís” de monsenyor Vives envers el Principat d’Andorra al llarg dels vint-i-dos anys que ha exercit com a copríncep episcopal. El mandatari francès, en qualitat de Gran Maestre de l’Ordre de la Legió d’Honor, ha estat l’encarregat de fer la laudatio dels guardonats i d’adreçar unes paraules d’agraïment per la seva trajectòria i servei públic.
En el mateix acte també han estat distingides quatre personalitats andorranes més amb el mateix grau de Gran Oficial: el cap de Govern, Xavier Espot; els excaps de Govern Albert Pintat i Jaume Bartumeu; i l’exsíndica del Consell General, Roser Suñé.
Segons fonts de la presidència francesa, la distinció s’ha concedit a Joan-Enric Vives “en reconeixement a la seva trajectòria i als mèrits civils acumulats com a copríncep d’Andorra”, una funció que ha exercit entre el 2003 i el 2024. Es tracta de la segona condecoració més alta de la Legió d’Honor, creada per Napoleó Bonaparte el 1802, i reservada a persones que han destacat per la seva aportació al bé comú, tant en l’àmbit civil com militar.
A la cerimònia hi ha assistit una àmplia representació institucional andorrana, amb la presència dels síndics generals, representants dels grups parlamentaris del Consell General, diversos ministres de l’actual executiu, el cònsol major de Canillo, ambaixadors andorrans i membres de l’àmbit judicial i social. L’acte ha comptat també amb familiars i amics dels homenatjats, que han volgut acompanyar-los en un reconeixement que consolida els vincles històrics i diplomàtics entre Andorra i França.
