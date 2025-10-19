Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fira de Sant Ermengol supera les expectatives i consolida el seu èxit a la Seu d’Urgell

L'augment en la venda de tiquets i els més de 55.000 tastos constaten la Fira de Formatges Artesans del Pirineu com el gran eix de la mostra

Parades i ambient a la Fira de Sant Ermengol

Parades i ambient a la Fira de Sant Ermengol / Aj. de la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell ha tancat portes aques diumenge amb unes xifres que superen amb escreix les previsions inicials. A dues hores de la cloenda, la venda de tiquets de degustació ha augmentat més d’un 8% respecte a l’any passat, passant de 8.500 a 9.200. Aquest increment s’ha traduït en més de 55.200 tastos de formatges artesans realitzats a les prop de 50 parades vingudes d’arreu del Pirineu, ubicades per segon any consecutiu al passeig Joan Brudieu.

Tastos a la Fira de Sant Ermengol

Tastos a la Fira de Sant Ermengol / Aj. de la Seu d'Urgell

També han crescut les xifres als estands del Vi de Talarn, que ha incorporat un setè celler, i de la cervesa Gall Negre, que han registrat més tastos que en edicions anteriors. Les aules de tast guiades han tornat a tenir una acollida excel·lent: amb tres sessions més que l’any passat, totes han assolit el 100% d’ocupació, evidenciant la gran demanda del públic per aquest tipus d’activitats.

"Aquestes boníssimes xifres ens demostren la consolidació de la Fira de Sant Ermengol, i concretament de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, al passeig, que s’ha convertit en el centre neuràlgic d’aquesta fira que ens identifica com a capital del formatge artesà”, ha destacat la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó.

Un altre dels canvis destacats d’aquesta edició ha estat el trasllat de l’AutoFira al passeig Pasqual Ingla, un emplaçament que ha resultat un èxit per la seva connexió directa amb l’avinguda Pau Claris, el carrer Sant Ot i la Fira d’Artesania, generant un recorregut fluid i atractiu per als visitants.

La Fira Xica, situada al carrer dels Canonges i dedicada al públic infantil i familiar, ha registrat un augment del 50% d’afluència, especialment a l’espai de jocs de taula gestionat pel Festival del Joc del Pirineu. Aquesta segona edició confirma la bona acollida d’aquest espai entre famílies.

A més, la zona de food trucks i concerts a la plaça dels Oms ha tornat a ser molt ben valorada, amb especial menció per l’actuació de la cantautora Alidé Sans dissabte a la nit. També ha estat un èxit la recuperació de la Fira d’Associacions, ubicada a la plaça de les Monges, que ha atret nombrosos visitants i ha satisfet els col·lectius participants.

Per a Gemma Tó, "l'’èxit obtingut aquest any en tots els seus espais firals ha superat en escreix les nostres expectatives i des de l’equip de govern volem donar les gràcies a urgellencs i visitants, però sobretot als treballadors municipals per la seva ingent tasca".

