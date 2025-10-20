Els millors formatges artesans del Pirineu: tots els premiats a la Fira de Sant Ermengol
Alt Urgell i Cerdanya s'emporten alguns dels principals guardons
Miquel Spa
La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en el gran aparador dels millors formatges artesans del Pirineu. En la seva 31a edició, el Concurs de Formatges Artesans del Pirineu 2025 ha reconegut, un cop més, la qualitat dels productes elaborats a les comarques de muntanya, amb un protagonisme destacat per a les formatgeries de l’Alt Urgell i la Cerdanya.
L’Alt Urgell s’ha emportat bona part dels honors. La Reula, d’Arfa, ha aconseguit dues medalles d’or, una pel seu mató i una altra pel formatge fresc, consolidant-se com una de les grans referències del sector. També hi ha estat reconeguda la Formatgeria Mas d’Eroles, d’Adrall, amb una plata per a l’Esmendada i un bronze per a El Bac. Des de Bar, la Formatgeria Baridà ha obtingut un bronze pel seu formatge del mateix nom, mentre que la Formatgeria Castell-Llebre, de Peramola, ha sumat dues noves medalles —plata i bronze— pels seus formatges de cabra. La Formatgeria de l’Abadessa, de la Seu, també ha estat una altra de les grans triomfadores del certamen, amb una medalla d’or pel Cabrotfort i un bronze pel Fraqua, reafirmant la seva aposta per la producció artesanal i de proximitat.
La Cerdanya, per la seva banda, també hi ha deixat empremta amb la Cabriteta de la Formatgeria de Meranges, que s’ha endut una medalla de plata en la categoria de llet de cabra, quallada enzimàtica.
En total, el concurs ha reunit una vuitantena de productors de tots els territoris pirinencs, posant en valor la diversitat i el nivell de la formatgeria artesana. La Fira de Sant Ermengol, que s’ha consolidat com una cita imprescindible per als amants del formatge, ha tornat a situar la Seu d’Urgell com la capital pirinenca del formatge.
Tots els premiats
Matons, recuits i brossats
Diploma: Mató — La Reula
Medalla d’Or: Mató de Josa — Formatgeria Serrat Gros
Medalla de Plata: Recuits de Darp — Formatgeria Mas Roquet
Formatges frescos
Diploma: Formatge fresc — La Reula
Medalla d’Or: Fresc de cabra — Formatges del Pujol-Orra
Medalla de Plata: Formatge fresc de cabra — Formatgeria Castell-Llebre
Llet de cabra, quallada àcida
Diploma: Roca Negra — Formatgeria Mas Roquet
Medalla d’Or: Río Vero — Quesos de Radiquero
Medalla de Plata: Baridà — Formatgeria Baridà
Llet de cabra, quallada enzimàtica
Diploma: Cabriteta — Formatgeria Vall de Meranges
Medalla d’Or: Cru — Ermita del Castell-Llebre
Medalla de Plata: San Pelegrín — Formatgería O Xortical
Llet de cabra, quallada mixta, pasta tova
Diploma: Cabrotfort — Formatgeria de l’Abadessa
Medalla d’Or: Amourette — Formatgeria Visoán
Medalla de Plata: Craba — Formatgeria Tuüll
Llet de vaca, quallada enzimàtica
Diploma: Tometa — Formatgeria de l’Abadessa
Medalla d’Or: Esmendada — Formatgeria Mas d’Eroles
Medalla de Plata: El Bac — Formatgeria Mas d’Eroles
Llet de vaca, quallada mixta, pasta tova
Diploma: U de Matamala — Formatgeria Mas el Lladre
Medalla d’Or: U de Lluçanès — Reixagó
Medalla de Plata: Pugpedrós — Formatgeria Moli de Lladre
Llet d’ovella, quallada àcida
Diploma: Otzarra — Gomiztegi
Medalla d’Or: Leictica d’ovella — Formatgeria Bauma
Medalla de Plata: Auvella Negra — Formatges de Pallars
Llet d’ovella, quallada enzimàtica, pasta dura
Diploma: Auvella — Formatges de Sort
Medalla d’Or: Ossau-Iraty — Onetik
Medalla de Plata: Idiazabal — Quesería La Leza
Llet d’ovella, quallada mixta, pasta tova
Diploma: Murri — La Xiquella
Medalla d’Or: Galo — Goine
Tupí o Gaztazarra
Diploma: Tupí — Formatgeria Vall de Meranges
Medalla d’Or: Tupí de Rialb — Formatges de Pallars
Medalla de Plata: Tupí — Formatgeria de l’Abadessa
Formatges blaus
Diploma: Blau de Jutglar — Reixagó
Medalla d’Or: Lluna Bruna — Formatges de l’Abadessa
Medalla de Plata: Blau — La Xiquella
Formatges amb condiments
Diploma: Espelette — Kailoar
Medalla d’Or: Formatge de tòfona — Formatgeria Vilavella
Medalla de Plata: Fraqua — Formatges de l’Abadessa
Iogurts i llets fermentades
Diploma: Iogurt de cabra — Formatgeria de Tòrrec
Medalla d’Or: Iogurt d’ovella — Formatgeria Montsent de Pallars
Medalla de Plata: Iogurt natural — La Reula
Formatge pasta cuita
Diploma: Herví — Formatgeria de Sort
Medalla d’Or: El Cloustre — Formatgeria El Miracle
