Els millors formatges artesans del Pirineu: tots els premiats a la Fira de Sant Ermengol

Alt Urgell i Cerdanya s'emporten alguns dels principals guardons

La inauguració de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de Sant Ermengol

La inauguració de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de Sant Ermengol / ACN

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en el gran aparador dels millors formatges artesans del Pirineu. En la seva 31a edició, el Concurs de Formatges Artesans del Pirineu 2025 ha reconegut, un cop més, la qualitat dels productes elaborats a les comarques de muntanya, amb un protagonisme destacat per a les formatgeries de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

L’Alt Urgell s’ha emportat bona part dels honors. La Reula, d’Arfa, ha aconseguit dues medalles d’or, una pel seu mató i una altra pel formatge fresc, consolidant-se com una de les grans referències del sector. També hi ha estat reconeguda la Formatgeria Mas d’Eroles, d’Adrall, amb una plata per a l’Esmendada i un bronze per a El Bac. Des de Bar, la Formatgeria Baridà ha obtingut un bronze pel seu formatge del mateix nom, mentre que la Formatgeria Castell-Llebre, de Peramola, ha sumat dues noves medalles —plata i bronze— pels seus formatges de cabra. La Formatgeria de l’Abadessa, de la Seu, també ha estat una altra de les grans triomfadores del certamen, amb una medalla d’or pel Cabrotfort i un bronze pel Fraqua, reafirmant la seva aposta per la producció artesanal i de proximitat.

La Cerdanya, per la seva banda, també hi ha deixat empremta amb la Cabriteta de la Formatgeria de Meranges, que s’ha endut una medalla de plata en la categoria de llet de cabra, quallada enzimàtica.

En total, el concurs ha reunit una vuitantena de productors de tots els territoris pirinencs, posant en valor la diversitat i el nivell de la formatgeria artesana. La Fira de Sant Ermengol, que s’ha consolidat com una cita imprescindible per als amants del formatge, ha tornat a situar la Seu d’Urgell com la capital pirinenca del formatge.

Tots els premiats

Matons, recuits i brossats

Diploma: Mató — La Reula

Medalla d’Or: Mató de Josa — Formatgeria Serrat Gros

Medalla de Plata: Recuits de Darp — Formatgeria Mas Roquet

Formatges frescos

Diploma: Formatge fresc — La Reula

Medalla d’Or: Fresc de cabra — Formatges del Pujol-Orra

Medalla de Plata: Formatge fresc de cabra — Formatgeria Castell-Llebre

Llet de cabra, quallada àcida

Diploma: Roca Negra — Formatgeria Mas Roquet

Medalla d’Or: Río Vero — Quesos de Radiquero

Medalla de Plata: Baridà — Formatgeria Baridà

Llet de cabra, quallada enzimàtica

Diploma: Cabriteta — Formatgeria Vall de Meranges

Medalla d’Or: Cru — Ermita del Castell-Llebre

Medalla de Plata: San Pelegrín — Formatgería O Xortical

Llet de cabra, quallada mixta, pasta tova

Diploma: Cabrotfort — Formatgeria de l’Abadessa

Medalla d’Or: Amourette — Formatgeria Visoán

Medalla de Plata: Craba — Formatgeria Tuüll

Llet de vaca, quallada enzimàtica

Diploma: Tometa — Formatgeria de l’Abadessa

Medalla d’Or: Esmendada — Formatgeria Mas d’Eroles

Medalla de Plata: El Bac — Formatgeria Mas d’Eroles

Llet de vaca, quallada mixta, pasta tova

Diploma: U de Matamala — Formatgeria Mas el Lladre

Medalla d’Or: U de Lluçanès — Reixagó

Medalla de Plata: Pugpedrós — Formatgeria Moli de Lladre

Llet d’ovella, quallada àcida

Diploma: Otzarra — Gomiztegi

Medalla d’Or: Leictica d’ovella — Formatgeria Bauma

Medalla de Plata: Auvella Negra — Formatges de Pallars

Llet d’ovella, quallada enzimàtica, pasta dura

Diploma: Auvella — Formatges de Sort

Medalla d’Or: Ossau-Iraty — Onetik

Medalla de Plata: Idiazabal — Quesería La Leza

Llet d’ovella, quallada mixta, pasta tova

Diploma: Murri — La Xiquella

Medalla d’Or: Galo — Goine

Tupí o Gaztazarra

Diploma: Tupí — Formatgeria Vall de Meranges

Medalla d’Or: Tupí de Rialb — Formatges de Pallars

Medalla de Plata: Tupí — Formatgeria de l’Abadessa

Formatges blaus

Diploma: Blau de Jutglar — Reixagó

Medalla d’Or: Lluna Bruna — Formatges de l’Abadessa

Medalla de Plata: Blau — La Xiquella

Formatges amb condiments

Diploma: Espelette — Kailoar

Medalla d’Or: Formatge de tòfona — Formatgeria Vilavella

Medalla de Plata: Fraqua — Formatges de l’Abadessa

Iogurts i llets fermentades

Diploma: Iogurt de cabra — Formatgeria de Tòrrec

Medalla d’Or: Iogurt d’ovella — Formatgeria Montsent de Pallars

Medalla de Plata: Iogurt natural — La Reula

Formatge pasta cuita

Diploma: Herví — Formatgeria de Sort

Medalla d’Or: El Cloustre — Formatgeria El Miracle

