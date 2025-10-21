Seu d'Urgell: un pla per revitalitzar el comerç del centre
L'Ajuntament demana una subvenció al Govern per redactar una estratègia que ompli el nucli antic més enllà dels matins de dissabte
Miquel Spa
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha demanat una subvenció de 40.000 euros al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per elaborar un pla d’usos per als locals comercials del centre històric del municipi. Val a dir, però, que l’Ajuntament impulsa diverses actuacions adreçades a enfortir el teixit comercial local i revitalitzar el centre històric de la Seu per tal de consolidar un model econòmic de proximitat, sostenible i adaptat als nous temps. El comerç local es troba que viu un gran contrast entre l'ambient comercial dels matins de dissabte o dies de mercat i la resta de jornades, quan el centre es buida.
D’entre les diferents línies d’actuació, l’Ajuntament té la voluntat de portar a terme un pla d’usos per als locals comercials del centre històric per a ordenar l’activitat econòmica del barri i garantir-ne la convivència. Per això, a través d’aquesta subvenció que es demana a la Direcció General de Comerç, es redactarà aquest pla d’usos dels locals en planta baixa que definirà de manera clara i previsible quines activitats són admeses, condicionades o no admeses dins l’àmbit del centre històric de la Seu. Aquest pla permetrà prioritzar usos compatibles amb la qualitat urbana i l’equilibri veïnal; establir criteris sobre horaris, nivells de soroll, gestió de residus i imatge exterior dels establiments; i orientar la implantació de noves activitats econòmiques cap a models coherents amb el caràcter històric, cultural i social del barri.
El conjunt de mesures d’aquest pla suposa una aposta ferma per reconstruir la vitalitat econòmica i social del centre històric a través d’una estratègia basada en tres eixos: innovació i sostenibilitat (digitalització i economia circular), emprenedoria i reactivació comercial (ajuts directes i renovació d’espais), i planificació i qualitat urbana (regulació d’usos i convivència). Així doncs, amb aquesta subvenció, sumada a les actuacions presentades al Pla de Barris i Viles 2025-2030, es vol aconseguir que el centre històric esdevingui un espai viu, inclusiu i de qualitat, capaç de generar noves oportunitats per a la seva ciutadania i, alhora, de projectar una imatge renovada i atractiva de la Seu d’Urgell en el seu conjunt.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»