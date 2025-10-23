Escola Agrària del Pìrineu, formatgers en formació
Des de la seva creació, el centre docent ha acollit més d’un miler d’alumnes en cursos que abracen des de les bases de l’elaboració artesanal fins a especialitzacions en productes làctics
Miquel Spa
L’Escola Agrària del Pirineu ha estat distingida aquest cap de setmana amb el títol d’“Amiga del Formatge” durant la 31a Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, la cita més emblemàtica dels formatges artesans del Pirineu. El reconeixement, atorgat per l’Ajuntament urgellenc, posa en valor el paper formatiu i dinamitzador del centre en el món de la formatgeria artesana, un àmbit en què és referència després de més de trenta anys d’activitat.
El guardó destaca la tasca de l’escola en la formació de nous professionals i en el relleu generacional del sector, amb cursos que combinen la tècnica i la tradició per mantenir viva la cultura formatgera. En paral·lel, el consistori ha lliurat una menció honorífica a Nati Valls, docent veterana de l’escola, pel seu compromís amb la difusió del formatge artesà. Valls, veterinària i biòloga, es jubila enguany després de gairebé quatre dècades de docència, durant les quals ha contribuït a la formació de centenars de formatgers de tot Catalunya.
Des dels seus inicis, l’Escola Agrària del Pirineu ha acollit més d’un miler d’alumnes en cursos que abracen des de les bases de l’elaboració artesanal fins a especialitzacions en formatges blaus, de pasta tova o premsada. Enguany, el centre ha ofert formacions tècniques com “Accidents i defectes dels formatges: origen i prevenció” o “Elaboració de formatges de coagulació làctica i enzimàtica”, adreçades a professionals i nous emprenedors del sector.
La seva participació a la Fira de Sant Ermengol també ha inclòs sessions educatives per a joves, com el Concurs Juvenil de Formatges, on uns 200 alumnes de la comarca han conegut de prop el procés d’elaboració i tast de productes artesans.
Amb aquest reconeixement, l’Escola Agrària del Pirineu reafirma el seu compromís amb la formació i la innovació en el sector làctic, tot contribuint a preservar un ofici essencial per al desenvolupament rural i la identitat gastronòmica del Pirineu. “El premi és un reconeixement col·lectiu a totes les persones que han fet créixer la cultura formatgera al país”, ha afirmat Josep Anton Farré, director del centre, que ha destacat la importància de continuar apostant per la qualitat i la professionalització del sector.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida