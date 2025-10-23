Una maleta pedagògica dona a conèixer l'ofici de raier
La Càtedra Pirineus posa a prova el recurs en escoles de Coll de Nargó i la Pobla de Segur per validar-ne els continguts
ACN
Conèixer els oficis vinculats al treball de la fusta que transportaven els raiers, l'evolució dels rius amb la construcció dels embassaments o les espècies invasores que afecten la seva biodiversitat són alguns dels continguts que formen part de la nova maleta pedagògica creada per la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida (UdL). L'objectiu és posar aquest material a disposició dels Centres de Recursos Pedagògics, per tal que els alumnes puguin aprofundir coneixements sobre aquest element patrimonial. Abans, però, s'ha decidit fer una prova a l'escola Sant Climent de Coll de Nargó (Alt Urgell), que es repetirà al centre Els Raiers de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), per validar-ne els continguts.
El director de la Càtedra Pirineus de la UdL, Marc Ballesté, explica que l'eix temàtic de la maleta dels raiers és la divulgació de l'antic ofici i la diada que el commemora cada any als municipis de Coll de Nargó i la Pobla de Segur. En aquest sentit, el seu objectiu és incorporar continguts patrimonials a les aules de primària i, a la vegada, donar recursos pedagògics als docents que treballen a l'Alt Pirineu.
La idea, segons Ballesté, és que, a partir dels raiers, es doni a conèixer tant la part més biològica dels rius -explicant les espècies que hi habiten- com la importància d'aquesta tradició, reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. També hi ha una activitat pensada per a treballar les matemàtiques, a més d'altres per aprofundir en el llenguatge específic d'aquest antic ofici.
El director de la Càtedra Pirineus apunta que la maleta pedagògica està pensada per utilitzar tant en centres de municipis raiers com en d'altres del Pirineu i de la resta de Catalunya. Així, en el cas que hi hagi alumnes que ja coneixen els raiers, aquests poden convertir-se en "protagonistes" i explicar la tradició en primera persona, amb l'acompanyament del professor. A més, l'objectiu és conèixer com es commemora l'ofici en els diversos punts del territori on es fa cada any la festa.
Per la seva banda, Eva Martín, mestra i secretària de l'escola de Coll de Nargó, explica que des del centre sempre han tingut la voluntat de donar a conèixer el patrimoni més proper, entre el qual hi ha el de l'ofici de raier. Pel que fa a la maleta pedagògica sobre aquesta temàtica, apunta que una de les activitats que més han cridat l'atenció als alumnes és la que està vinculada a les espècies invasores que es poden trobar al riu, ja que és un aspecte que no havien treballat tant a l'aula.
Mentrestant, la directora de l'escola, Carme Pena, detalla que han provat els continguts de la maleta entre els alumnes de cicle mitjà i superior i que aquests "han gaudit molt de les activitats". A més, explica que ha servit perquè retinguin paraules clau i reforçar aprenentatges que es duen a terme a l'aula, tant des de l'àrea de llengua, matemàtiques o d'orientació a l'espai.
A banda de la dels raiers, des de la creació de la Càtedra Pirineus, l'any 2016, s'han fet maletes sobre la reintroducció de l'os al Pirineu, la festa de les falles del Pirineu i la fauna local de les comarques de muntanya. A més, es treballa en l'elaboració d'una col·lecció de contes que anirà vinculada a aquest recurs pedagògic, ja que una part d'aquests tractaran les mateixes temàtiques, a més d'altres vinculades amb el patrimoni del Pirineu.
