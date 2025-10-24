Junts per la Seu denuncia inseguretat ciutadana: reclama al govern "que no minimitzi els fets"
El partit de l'oposició reclama la convocatòria urgent de la Comissió Municipal
Miquel Spa
Junts per la Seu ha demanat per registre la celebració d’una Comissió Municipal de Seguretat, davant del nous episodis de violència i inseguretat ciutadana reiterats que preocupen de manera molt important els veïns i veïnes de la Seu d’Urgell i Castellciutat.
Segons ha explicat la formació política, "després de més de 3 setmanes de la celebració de la Junta Local de Seguretat, on hi participa el govern municipal i els representants dels diferents cossos de seguretat que actuen a la ciutat, no s’ha informat els grups de l’oposició ni s’ha difós cap nota de premsa amb les dades, com és habitual després de les Juntes Locals de Seguretat. “És curiós que aquesta vegada no s’hagi comunicat res, i alhora l’alcalde parli d’inseguretat als mitjans”, recorden des del grup municipal.
La petició de Junts es va realitzar directament al regidor durant la comissió informativa el 6 d’octubre, i posteriorment a l’alcalde Barrera a les Juntes de Govern del 13 i 20 d’octubre, sense èxit. I coincideix amb nous incidents delinquencials, baralles i agressions que s’han repetit, un cop més, el passat cap de setmana.
"Des de Junts per la Seu insistim que la seguretat, i la inseguretat, són un tema complex i multifactorial que no té un fàcil abordatge i solució. Però el que un govern no pot fer és minimitzar els fets, fer veure que no passa res. Ha de reaccionar, actuar i ser transparent amb els grups municipals perquè entre tots puguem abordar les millors solucions. Cal que la seguretat sigui una prioritat de ciutat, perquè és una prioritats dels nostres veïns i veïnes.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»