Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Seu ingressa a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

L'entitat té com a objectiu explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos del territori i prioritzi les dimensions socials

Parades del mercat de la Seu d'Urgell

Parades del mercat de la Seu d'Urgell / "AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL"

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

L’assemblea general de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) ha aprovat la incorporació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com a nou membre d’aquesta associació. En l’assemblea hi han participat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó.

 Davant l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu com a membre número 66 de la XMESS, l’alcalde Barrera manifesta que “avui fem un pas endavant com a ciutat compromesa amb les persones i amb el territori. La nostra adhesió a la xarxa XMESS ens permet sumar-nos a un moviment de municipis que treballen per una economia més justa, sostenible i arrelada al territori”.

 L’alcalde urgellenc afegeix al respecte que “des de l’Ajuntament de la Seu creiem fermament que l’economia ha d’estar al servei de les persones, i no a l’inrevés. Incorporar la mirada de l’economia social i solidària a les polítiques locals ens ajuda a generar oportunitats reals, a fomentar projectes cooperatius i a reforçar el teixit comunitari i comercial de proximitat”.

 Barrera explica que “aquesta adhesió ens obre la porta a compartir experiències amb altres municipis, a impulsar noves iniciatives conjuntes i a avançar cap a un model econòmic que posi al centre el bé comú, la cohesió social i la sostenibilitat”.

 “Formar part de la XMESS, rebla l’alcalde de la Seu, és una manera més de reafirmar aquest compromís de construir, des del territori i amb tothom, una economia que generi valor social, que cuidi les persones i que reforci la identitat de la nostra ciutat”.

 La XMESS té com a objectiu explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos del territori i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  3. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
  4. Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
  5. Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
  6. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  7. Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
  8. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”

La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició

La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició

Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea

Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea

Els secrets del robatori a Iker Casillas: l’assistenta, el seu marit i una «mala relació» amb Sara Carbonero

Els secrets del robatori a Iker Casillas: l’assistenta, el seu marit i una «mala relació» amb Sara Carbonero

El Govern tanca un acord amb els Comuns per crear l’oficina antidesnonaments

El Govern tanca un acord amb els Comuns per crear l’oficina antidesnonaments

Els ramaders catalans reclamen a Agricultura el pagament urgent dels ajuts per la dermatosi nodular contagiosa

Els ramaders catalans reclamen a Agricultura el pagament urgent dels ajuts per la dermatosi nodular contagiosa

Per què Milei ha arrasat en les eleccions legislatives a l’Argentina? Quatre claus d’una victòria sorpresa

Per què Milei ha arrasat en les eleccions legislatives a l’Argentina? Quatre claus d’una victòria sorpresa

Súria comença a instal·lar els contenidors tancats per implantar el nou model de recollida

Súria comença a instal·lar els contenidors tancats per implantar el nou model de recollida

La moianesa Nerea Campo guanya el Premi Mariola per a poetes inèdits amb el seu poemari «L'última cita»

La moianesa Nerea Campo guanya el Premi Mariola per a poetes inèdits amb el seu poemari «L'última cita»
Tracking Pixel Contents