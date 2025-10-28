Túnel de Bassella: millor il·luminació, més seguretat
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica destinarà 835.000 euros en posar plaques fotovoltàiques als accessos a la galeria
Miquel Spa
La Seu d'Urgell
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat destinarà 835.000 euros a augmentar l’eficiència energètica del túnel de Bassella, situat a la carretera C-14. Aquesta actuació s’inclou dins un conjunt de millores previstes en vuit túnels de la xarxa viària catalana, tres dels quals es troben a l’Alt Pirineu.
En el cas concret del túnel de Bassella, s’hi instal·laran 180 plaques solars fotovoltaiques a prop de cadascuna de les boques i es renovarà l’enllumenat amb sistemes de menor consum energètic. L’objectiu és fomentar l’autoproducció d’energia i reduir el consum elèctric de la infraestructura.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»