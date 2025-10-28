Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Túnel de Bassella: millor il·luminació, més seguretat

El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica destinarà 835.000 euros en posar plaques fotovoltàiques als accessos a la galeria

Plaques fotovoltàiques en l'accés a un túnel del Pirineu

Plaques fotovoltàiques en l'accés a un túnel del Pirineu

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat destinarà 835.000 euros a augmentar l’eficiència energètica del túnel de Bassella, situat a la carretera C-14. Aquesta actuació s’inclou dins un conjunt de millores previstes en vuit túnels de la xarxa viària catalana, tres dels quals es troben a l’Alt Pirineu.

En el cas concret del túnel de Bassella, s’hi instal·laran 180 plaques solars fotovoltaiques a prop de cadascuna de les boques i es renovarà l’enllumenat amb sistemes de menor consum energètic. L’objectiu és fomentar l’autoproducció d’energia i reduir el consum elèctric de la infraestructura.

