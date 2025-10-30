Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

INEFC Pirineus: també esport adaptat

Una sessió de pràctica real permet els alumnes universitaris posar-se al lloc de les persones amb discapacitats

Una activitat de la jornada esport adaptat

Una activitat de la jornada esport adaptat / AJ SEU

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell ha celebrat una jornada dedicada a l'esport adaptat on hi ha participat una quarantena d'alumnes de 3r curs d'INEFC Pirineus. La jornada ha estat presentada per la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, que ha remarcat que la jornada és fruit d'una col·laboració "més que important i necessària entre el Servei d'Esports i del Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat per posar al centre les persones i fer de l'esport un espai d'oportunitat, de salut i de vida per a tothom".

La jornada ha continuat amb la presentació de la Fundació Play&Train, amb la intervenció de la directora esportiva d'aquesta entitat, Ester Noguera, i amb la xerrada motivacional de Gabriel Gorce, esquiador cerdà, medallista paralímpic i subcampió del món de para esquí.

 La jornada ha culminat amb una sessió pràctica a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu en què els i les alumnes d'INEFC han pogut experimentar de primera mà la discapacitat, a través d'activitats esportives adaptades que els ha permès conèixer millor les condicions en què s'han de practicar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents