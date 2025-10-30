La Seu uneix patrimoni i educació com a motor al Pirineu
Les Jornades de Coeducació Patrimonial al Pirineu donaran veu i suport a les iniciatives i projectes transformadors en els dos àmbits
Miquel Spa
La sala la Immaculada de la Seu d'Urgell acollirà el dissabte 8 de novembre les 1es Jornades de Coeducació Patrimonial al Pirineu que donaran veu i suport a les iniciatives i projectes transformadors vinculats a la coeducació i l'accessibilitat que s'estan desenvolupant al Pirineu, lluny dels referents més coneguts que sovint estan ubicats a les grans ciutats.
Al Pirineu, la realització d'aquestes jornades és crucial per aprofitar el ric patrimoni cultural i natural del territori, promovent una societat més igualitària i una educació més inclusiva.
Les jornades comptaran amb la participació d'investigadores, entitats socials i professionals de l'àmbit del patrimoni cultural i natural, que mitjançant conferències i taules rodones, compartiran les seves experiències. Estan adreçades fonamentalment a persones relacionades amb el món de l'educació, la història, el patrimoni i, en general, a qualsevol persona interessada en la coeducació i l'accessibilitat.
La participació a les jornades és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia. Les inscripcions, que estaran obertes fins el dia 6 de novembre, es poden formalitzar des de l'enllaç: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol
Val a dir que tindran dret a certificació d'assistència els docents amb correu xtec.cat que s'inscriguin en aquest enllaç: https://aplicacions.gestioeducativa.gencat.cat/ords/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5Epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_crp=601%26p_any=2025-2026%26p_totes=S%26p_inici=31%26p_excloure_crp_rec=T&p_codi=6010531601&p_curs=2025-2026&p_excloure_crp_rec=T
Les jornades comptaran amb dues intèrprets en llengua de signes catalana que aniran traduint totes les sessions.
Aquestes jornades quedaran enregistrades al canal de YouTube de l'Espai Ermengol que es podran consultar a partir de la setmana següent de la seva celebració.
Les jornades
Aquestes primeres jornades són una primera sessió dedicada a promoure i compartir coneixements -tot fent xarxa- sobre coeducació als nostres territoris rurals.
La jornada s'iniciarà a les deu del matí amb la benvinguda institucional i obertura de les jornades. Seguidament, tindrà lloc la conferència inaugural sota el títol 'Noves mirades per a un patrimoni inclusiu', a càrrec de Paloma González, professora i directora del Departament de Prehistòria de la UAB.
Les jornades continuaran amb la taula rodona sobre experiències sobre gènere, patrimoni i ruralitat.
A la tarda, les jornades s'iniciaran amb la conferència 'La teranyina dels privilegis', que impartirà Cristina Simó, investigadora i guia-intèrpret de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
Per tancar les jornades, tindrà lloc una taula d'experiències dedicada a l'accessibilitat, la inclusió i el patrimoni rural.
La jornada està organitzada per l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, l'arqueòloga i educadora Anna Bonet, i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, en col·laboració amb l'Àrea de promoció de la Igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Natural de l'Alt Pirineu.
