Vols de fora de l'espai Schengen a l'aeroport d'Andorra-la Seu: el Govern espanyol ho veu factible, però demana, abans, «endreçar el control fronterer»
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, considera necessari regularitzar la situació dels anomenats "falsos transfronterers", persones que treballen a Andorra, però resideixen a municipis de l'Alt Urgell
ACN
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, veu possible convertir l'Aeroport d'Andorra-la Seu en un punt fronterer internacional i obrir-lo a vols fora de l'espai Schengen, però ho supedita a "un acord bilateral més ampli" entre les administracions implicades. Durant una intervenció aquest dimecres al XXVI Cicle de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Prieto ha defensat que "cal endreçar determinats aspectes en matèria migratòria i de control fronterer", especialment pel que fa als anomenats "falsos transfronterers" --persones que treballen a Andorra, però resideixen a municipis de l'Alt Urgell--. Segons el delegat, això genera "distorsions administratives i socials per al conjunt de l'Estat i per a la Generalitat".
El delegat ha destacat la importància de "consolidar l’aeroport com a infraestructura estratègica per al Pirineu", així com la necessitat de "garantir la seguretat i l'ordre en la gestió fronterera dins" per tal de permetre que pugui acollir "vols procedents de fora de l'espai Schengen".
A més, Prieto ha situat l'aeroport pirinenc com "un símbol de cooperació institucional" entre Espanya i Andorra, i ha refermat el compromís de l'executiu espanyol de reforçar la "col·laboració bilateral i tècnica". En aquest sentit, ha recordat el treball conjunt amb el Ministeri de Transports per facilitar maniobres instrumentals (GNSS) i millorar la seguretat de les operacions.
Andorra confia a desbloquejar "aviat" la situació
Per la seva banda, el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha celebrat la bona predisposició del govern espanyol perquè l'aeroport pugui acollir vols fora de l'espai Schengen i ha subratllat que "totes les parts implicades treballem per desbloquejar ben aviat aquesta situació". Espot ha emmarcat la negociació en les converses globals que mantenen els dos països en matèria fronterera i ha recordat que convertir l'aeroport en una nova frontera facilitaria la connexió directa amb el futur heliport del país.
