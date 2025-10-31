Elles també surten a caçar
La Federació Catalana de Caça ha programat una jornada de caça major exclusiva per a dones a la Reserva Nacional de Boumort
Miquel Spa
La Federació Catalana de Caça ha programat per al 15 de novembre una jornada de caça major per a dones a la Reserva Nacional de Boumort, amb part del territori a l'Alt Urgell. L’activitat, d’inscripció gratuïta, està adreçada exclusivament a caçadores.
Segons la Federació, la iniciativa pretén impulsar la presència femenina en l’àmbit de la caça i reconèixer el paper de les dones en totes les seves modalitats, inclosa la caça amb gossos. L’organització posa a disposició 30 places, destinades a la captura de porc fer i femella de cérvol, i espera que la trobada esdevingui un punt de connexió i aprenentatge per a caçadores d’arreu del territori.
Com que es tracta d’una activitat de Caça Major, serà obligatori portar roba de color taronja. Les inscripcions estaran obertes fins a l’11 de novembre i es poden formalitzar enviant la documentació corresponent a la Federació Catalana de Caça a través del correu info@federcat.cat.
El punt de trobada serà a l’Hotel Solé de la Pobla de Segur, des d’on s’iniciarà la jornada. Per poder participar-hi, caldrà presentar el DNI, la llicència federativa vigent, l’assegurança de responsabilitat civil Premium o Premium Or (amb una cobertura mínima d’1.000.000 €), així com el permís d’armes i la llicència de caça.
La jornada es clourà amb un dinar de germanor, pensat per compartir experiències i afavorir els vincles entre les participants. El dinar serà gratuït per a les caçadores i tindrà un cost de 15 euros per als acompanyants.
A Catalunya, la temporada de caça 2025‑2026 compta amb uns 58.600 caçadors i caçadores amb llicència per participar en activitats cinegètiques en 1.371 àrees privades i locals de caça, a més de 8 reserves nacionals i 20 zones de caça controlada gestionades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARPA). En les associacions de caça, la presència de la dona és testimonial, amb entitats amb cap representant.
