Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Elles també surten a caçar

La Federació Catalana de Caça ha programat una jornada de caça major exclusiva per a dones a la Reserva Nacional de Boumort

Imatge promocional de la jornada per a caçadores

Imatge promocional de la jornada per a caçadores / Federació Caça

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Federació Catalana de Caça ha programat per al 15 de novembre una jornada de caça major per a dones a la Reserva Nacional de Boumort, amb part del territori a l'Alt Urgell. L’activitat, d’inscripció gratuïta, està adreçada exclusivament a caçadores.

Segons la Federació, la iniciativa pretén impulsar la presència femenina en l’àmbit de la caça i reconèixer el paper de les dones en totes les seves modalitats, inclosa la caça amb gossos. L’organització posa a disposició 30 places, destinades a la captura de porc fer i femella de cérvol, i espera que la trobada esdevingui un punt de connexió i aprenentatge per a caçadores d’arreu del territori.

Com que es tracta d’una activitat de Caça Major, serà obligatori portar roba de color taronja. Les inscripcions estaran obertes fins a l’11 de novembre i es poden formalitzar enviant la documentació corresponent a la Federació Catalana de Caça a través del correu info@federcat.cat.

El punt de trobada serà a l’Hotel Solé de la Pobla de Segur, des d’on s’iniciarà la jornada. Per poder participar-hi, caldrà presentar el DNI, la llicència federativa vigent, l’assegurança de responsabilitat civil Premium o Premium Or (amb una cobertura mínima d’1.000.000 €), així com el permís d’armes i la llicència de caça.

La jornada es clourà amb un dinar de germanor, pensat per compartir experiències i afavorir els vincles entre les participants. El dinar serà gratuït per a les caçadores i tindrà un cost de 15 euros per als acompanyants.

A Catalunya, la temporada de caça 2025‑2026 compta amb uns 58.600 caçadors i caçadores amb llicència per participar en activitats cinegètiques en 1.371 àrees privades i locals de caça, a més de 8 reserves nacionals i 20 zones de caça controlada gestionades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARPA). En les associacions de caça, la presència de la dona és testimonial, amb entitats amb cap representant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents