Jornada d'ocupació de la Seu: més empreses, més ofertes de feina
La cita ofereix fins a 66 llocs de treball en 250 entrevistes
Miquel Spa
L'onzena edició del Workshop de l’Alt Urgell ha registrat la xifra més alta de participació des dels seus inicis. L’acte, organitzat aquest dimarts per l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal amb la col·laboració de l’Oficina Jove, el SOC i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha reunit 27 empreses que han ofert un total de 66 llocs de treball. La major part de les ofertes corresponen al sector serveis, seguides d’indústria i agricultura. Dinou empreses han participat presencialment a l’aula del CETAP, mentre que de les vuit restants s’han recollit una setantena de currículums. Un 30% de les empreses participants són de l’Alt Urgell, i la resta provenen de la Cerdanya i d’Andorra.
Pel que fa a les persones demandants de feina, la jornada ha comptat amb 97 participants, malgrat que en el període d’inscripció prèvia se n’havien registrat 87. Al llarg del dia s’han realitzat 250 entrevistes, seguint el format habitual del Workshop, que permet a cada participant optar a diverses ofertes mitjançant entrevistes breus amb les empreses.
Després d’onze edicions, el Workshop de l’Alt Urgell es manté com un espai de trobada entre empreses i persones que busquen feina a la comarca i a l’entorn immediat.
