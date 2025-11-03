Tres ferits, un d'ells de gravetat, en un accident múltiple a Bassella
En el sinistre s'han vist implicats dos cotxes i un camió
Regió7
Manresa
Tres persones han resultat ferides, una d'elles en estat greu, en un accident múltiple a Bassella (Alt Urgell). El sinistre ha tingut lloc al voltant de 2/4 de 4 de la tarda a la C-14, en sentit La Seu d'Urgell, segons fonts del Servei Català de Trànsit. Dos cotxes i un camió s'han vist implicats en el xoc, que ha obligat a tallar la via en el punt quilomètric 135,1. A tocar de les 5 de la tarda, s'ha habilitat pas alternatiu.
Sis dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat fins al lloc de fets i han exarcerat una persona d'un dels vehicles implicats.
També s'han activat un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del SEM per traslladar les víctimes a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida