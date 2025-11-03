Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres ferits, un d'ells de gravetat, en un accident múltiple a Bassella

En el sinistre s'han vist implicats dos cotxes i un camió

Tres persones han resultat ferides, una d'elles en estat greu, en un accident múltiple a Bassella (Alt Urgell). El sinistre ha tingut lloc al voltant de 2/4 de 4 de la tarda a la C-14, en sentit La Seu d'Urgell, segons fonts del Servei Català de Trànsit. Dos cotxes i un camió s'han vist implicats en el xoc, que ha obligat a tallar la via en el punt quilomètric 135,1. A tocar de les 5 de la tarda, s'ha habilitat pas alternatiu.

Sis dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat fins al lloc de fets i han exarcerat una persona d'un dels vehicles implicats.

També s'han activat un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del SEM per traslladar les víctimes a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

