Agricultura fixa un pla per reduir els casos de tuberculosi en senglars, cérvols i vaques a l'Alt Pirineu
S'incrementa l'objectiu de captura de peces com el senglar, el cérvol i la daina i les anàlisis de la seva carn per intentar reduir la transmissió a animals de ramadera extensiva
L'Alt Urgell és una de les comarques amb més incidència de casos de tuberculosi tant a la fauna cinegètica com as ramats de boví
El departament d'Agricultura aplica un nou pla per reduir la prevalença de la tuberculosi (el nombre de mostres de fauna cinegètica amb infecció confirmada en tuberculosi en relació amb el nombre total de mostres preses). Les espècies més afectades al parc natural de l'Alt Pirineu són el senglar, el cérvol i la daina. I en el cas del senglar hi ha hagut prevalences entre el 20 i 25% durant el 2024 sobre els exemplars analitzats. La causa de la modificació del pla són els casos de tuberculosi detectats en els darrers mesos, sobretot, en porcs senglars i cérvols i en bestiar boví de la comarca de l'Alt Urgell. Reduir la incidència de la tuberculosi en seglars i cérvols és un objectiu, però preocupa que la malaltia hagi aparegut en animals de ramaderia extensiva i en explotacions de producció de llet.
El Pla abasta un total de 134.364 hectàrees entre zones de caça controlada, àrees privades de caça, la reserva nacional de caça de Boumort, principalment. El pla inclou 22 municipis que pertanyen a les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. La proposta és augmentar les captures i les anàlisis d'aquestes peces. Les actuacions inclouen un objectiu de captures totals de 1.923 senglars i 1.000 cérvols durant el primer any de vigència del Pla.
A banda d’augmentar les captures i la presa de mostres, el Pla inclou una sèrie de mesures especialitzades complementàries, com els censos poblacionals, que permetran disposar d’una radiografia real de les poblacions de cérvols, senglars i daines de la zona.
També es realitzarà formació especialitzada en presa de mostres, i formació específica de qualificació en actuacions de control poblacional. S’han activat les mesures de suport de recollida de mostres i retirada dels animals, i mesures de bioseguretat a les explotacions ramaderes, com abeuradors diferenciats, tancaments, i mànegues ramaderes.
En el conjunt del país, el risc és baix, però en els darrers mesos n'han aparegut casos i s'ha incrementat la preocupació. Des de l’any 2011, en el marc de la vigilància sanitària a Catalunya, s’han confirmat positius en tuberculosis en 213 animals de fauna salvatge, principalment, senglar i, amb menys freqüència, cérvol, dels quals 70 individus van ser detectats a les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. De gener a juny de 2025 s’han confirmat 3 senglars positius a Montferrer i Castellbò, per la qual cosa la prevalença de tuberculosi en la fauna cinegètica de les citades comarques de l’Alt Pirineu és elevada, amb les dades que es disposen.
Les explotacions ramaderes de bestiar boví en extensiu, amb orientació productiva per carn, són les explotacions amb més incidència de la malaltia tot i que cada cop apareixen més casos en explotacions de llet. L’any 2024 es van detectar 2 vaques de llet de dues explotacions diferents en la zona objecte del present PCP, una a la Ribera d’Urgellet i l’altra a Cabó. Així mateix, es va detectar una explotació de boví de carn a la comarca de la Cerdanya amb antecedents de pasturatge a la zona de Valls d’Aguilar (pastura dins la zona objecte del present PCP). Recentment, el 3 de febrer del 2025, es va detectar un focus en una explotació bovina també de llet a la comarca de l’Alt Urgell.
Dins d’aquest àmbit hi ha 163 terrenys cinegètics dels quals: - 45 àrees privades de caça (APC), que suposen 94.521,6 hectàrees. - La reserva nacional de Caça (RNC) de Boumort, amb 13.140,6 hectàrees. - La Zona de Caça Controlada (ZCC) de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort, amb 23.315,4 hectàrees. - El Refugi de Fauna Salvatge (RFS) de la Quadra de Sant Poni, amb 74,7 hectàrees. - Zones d’aprofitament comú (ZAC), que suposen 3.008,08 hectàrees. - Zones de seguretat no declarada, zones d’aprofitament prohibit per ser menors de 25 ha que suposen un total de 303,2 hectàrees.
El paper clau dels caçadors i la formació
El Departament també ha reforçat la implicació del col·lectiu de caçadors. En el marc de les àrees privades de caça, durant la temporada 2024-2025, els caçadors van capturar més de 2.200 senglars i 1.000 cérvols a la zona afectada pel Pla. Aquestes xifres constaten que els caçadors, segons expliquen fonts del departament, són una peça essencial del model de control poblacional, i que la seva col·laboració, juntament amb la dels agricultors, els ramaders i l’Administració, és imprescindible per assolir l’equilibri de la fauna cinegètica al territori.
Aquest 2025 s'habilitaran fins a 1.100 nous caçadors mitjançant 30 cursos de formació específica per millorar les tècniques de captura i seguretat. Els equips operatius del Departament i del Cos d’Agents Rurals estan preparats per actuar en el moment en què siguin requerits.
