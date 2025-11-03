Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Somies en ser ramader?, una granja en traspàs a Espaén t'espera

La Taula de Relleu Agrari del Pirineu organitza una jornada per facilitar la continuïtat d’una explotació

El dia set els interessats podran fer una visita a la granja que es traspassa

El dia set els interessats podran fer una visita a la granja que es traspassa / CCAU

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Taula de Relleu Agrari del Pirineu, formada per diverses entitats públiques i privades vinculades al sector agroalimentari del territori, impulsa una jornada el proper divendres set de novembre per facilitar la continuïtat d’una explotació ramadera situada a Espaén, al municipi de les Valls d’Aguilar. Amb el títol ‘Estàs pensant en iniciar un projecte ramader? Per què no agafes el traspàs d’algú que vol plegar, en comptes de començar de zero?’, la jornada s’adreça a persones interessades a establir-se en aquest sector, i ofereix l’oportunitat de conèixer de primera mà una explotació en procés de relleu, segons ha explicat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’activitat tindrà lloc a partir d’un quart d’onze del matí fins les dues del migdia i inclourà una visita a l’explotació. El seus titulars n’explicaran el funcionament actual, les condicions del traspàs i les possibilitats de futur del projecte. També s’oferirà informació dels futurs ajuts per a la successió d’explotacions agràries i el traspàs de coneixements. La jornada es tancarà amb un refrigeri per afavorir l’intercanvi entre els participants. Els interessats a assistir a la jornada s’han d’inscriure a través del següent formulari online abans del 5 de novembre a les 7 del vespre: https://forms.office.com/e/2SvTSxCvLc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  2. Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
  3. Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
  4. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  5. Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
  6. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  7. Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
  8. El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida

Cronologia de l'accident a les Mines de Fígols: 30 morts, una comarca que va plorar amb el carbó

Cronologia de l'accident a les Mines de Fígols: 30 morts, una comarca que va plorar amb el carbó

Un llaç negre al balcó de l’Ajuntament de Berga recorda els 30 miners morts a les Mines de Fígols fa 50 anys

Un llaç negre al balcó de l’Ajuntament de Berga recorda els 30 miners morts a les Mines de Fígols fa 50 anys

Puig-reig, pendent de la fibra òptica a la torre de telefonia per millorar la cobertura al poble

Puig-reig, pendent de la fibra òptica a la torre de telefonia per millorar la cobertura al poble

Somies en ser ramader?, una granja en traspàs a Espaén t'espera

Somies en ser ramader?, una granja en traspàs a Espaén t'espera

Los jugadores del Atlético de Madrid visitan las obras de la Ciudad del Deporte

Los jugadores del Atlético de Madrid visitan las obras de la Ciudad del Deporte

Mazón dimiteix, però no convoca eleccions: "Hi ha hagut una campanya brutal contra mi"

Mazón dimiteix, però no convoca eleccions: "Hi ha hagut una campanya brutal contra mi"

Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: "Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua"

Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: "Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua"

La gent gran de Puigcerdà reclama més espai per sentir-se més segura: "amb tantes terrasses ens costa anar pel carrer"

La gent gran de Puigcerdà reclama més espai per sentir-se més segura: "amb tantes terrasses ens costa anar pel carrer"
Tracking Pixel Contents