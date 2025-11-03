Somies en ser ramader?, una granja en traspàs a Espaén t'espera
La Taula de Relleu Agrari del Pirineu organitza una jornada per facilitar la continuïtat d’una explotació
Miquel Spa
La Taula de Relleu Agrari del Pirineu, formada per diverses entitats públiques i privades vinculades al sector agroalimentari del territori, impulsa una jornada el proper divendres set de novembre per facilitar la continuïtat d’una explotació ramadera situada a Espaén, al municipi de les Valls d’Aguilar. Amb el títol ‘Estàs pensant en iniciar un projecte ramader? Per què no agafes el traspàs d’algú que vol plegar, en comptes de començar de zero?’, la jornada s’adreça a persones interessades a establir-se en aquest sector, i ofereix l’oportunitat de conèixer de primera mà una explotació en procés de relleu, segons ha explicat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’activitat tindrà lloc a partir d’un quart d’onze del matí fins les dues del migdia i inclourà una visita a l’explotació. El seus titulars n’explicaran el funcionament actual, les condicions del traspàs i les possibilitats de futur del projecte. També s’oferirà informació dels futurs ajuts per a la successió d’explotacions agràries i el traspàs de coneixements. La jornada es tancarà amb un refrigeri per afavorir l’intercanvi entre els participants. Els interessats a assistir a la jornada s’han d’inscriure a través del següent formulari online abans del 5 de novembre a les 7 del vespre: https://forms.office.com/e/2SvTSxCvLc.
