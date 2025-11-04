Un atropellament deixa un home ferit en estat menys greu a la Seu d'Urgell
A causa de l'incident, que ha tingut lloc aquest matí al passeig de Joan Brudieu, el ferit ha hagut de ser traslladat a l'hospital de la Seu
Un home ha resultat ferit en estat menys greu després de patir un atropellament al passeig de Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. L'incident ha tingut lloc el matí d'aquest dimarts, pels volts de 3/4 de 12, quan un turisme ha envestit un vianant que travessava la via. Com han confirmat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el ferit ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital de la Seu.
Per a aquesta incidència, hi ha treballat una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa