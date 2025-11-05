Pla de les Forques de la Seu: nou pla urbanístic a 900 metres d'alçada
L'Ajuntament preveu la possibilitat d’instal·lar plaques solars fotovoltaiques, fet que obliga a establir una regulació
Miquel Spa
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat l’adjudicació de la redacció del Pla Especial Urbanístic del Pla de les Forques i el seu entorn, una eina que ha de servir per regular i ordenar els usos d’aquest espai obert del municipi, situat a 867 metres d’altitud.
El pla, que s’ha adjudicat al despatx Jornet, Llop, Pastor, SLP per un import de 47.852,26 euros (IVA inclòs), es tramita mitjançant l’adhesió de l’Ajuntament a l’acord marc de la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis.
L’àmbit del Pla de les Forques es divideix en dues zones diferenciades: la plataforma i la falda de la muntanya. Actualment, a la part superior ja hi ha pistes d’aeromodelisme i antenes de telecomunicacions, usos que el nou planejament vol consolidar i ordenar. A més, s’hi preveu la possibilitat d’instal·lar plaques solars fotovoltaiques, fet que obliga a establir una regulació clara que garanteixi la compatibilitat amb la resta d’activitats i amb la preservació del medi natural.
Entre els objectius principals del pla, destaquen la millora de les condicions ecològiques de l’espai i dels accessos a la plataforma superior, així com la transformació d’instal·lacions existents per acollir activitats d’interpretació del territori i educació ambiental. També es preveu delimitar les zones geològicament inestables, regular les antenes de telecomunicacions i ordenar l’àrea d’aeromodelisme.
El document urbanístic també vol reservar espais per a activitats esportives i de lleure a l’aire lliure que siguin respectuoses amb el medi i assegurar el manteniment dels espais lliures establerts pel Pla General d’Ordenació.
Amb aquesta actuació, el consistori urgellenc vol dotar-se d’un marc de planificació clar i sostenible que permeti compatibilitzar els usos tecnològics, esportius i ambientals d’aquest indret emblemàtic del municipi.
