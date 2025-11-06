La Seu protegirà amb un mur l'escola Albert Vives de les crescudes del Segre
L'obra es farà amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 125.000 euros
ACN
L'Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acceptat una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 125.305,66 euros per a la construcció d'un mur de protecció d'inundabilitat del riu Segre en la zona on hi ha ubicada l'escola pública Albert Vives. Actualment, el centre educatiu es troba protegit per un mur de formigó d'un metre d'alçada. El projecte, que es fixa per un període de retorn de 100 anys, en proposa un recreixement en una longitud de 52 metres i alhora construir un nou mur perimetral interior, d'uns 12 metres de longitud, per evitar així el desbordament cap a l'interior de l'escola en el marge dret del riu Segre. L'obra es licitarà de cara a l'any que ve, per tal començar els treballs després d'acabar el curs escolar.
El pressupost d'execució d'aquest projecte és de 171.701,34 euros, amb la qual cosa la resta del finançament anirà a càrrec de l'Ajuntament de la Seu. L'alcalde, Joan Barrera, ha destacat que l'obra "permetrà reforçar la seguretat davant possibles episodis d’inundació" i ha subratllat que "la protecció de les persones, especialment dels infants, és una prioritat absoluta".
Per la seva part, la directora de l'escola Albert Vives, Sílvia Tomàs, ha apuntat que el fet de protegir l'edifici de l'antiga escola llar, on actualment hi ha el menjador del centre, a més d'aules i espais a la planta baixa de les que en fa ús l'escola per a l'acollida matinal i altres activitats extraescolars, "permetrà reforçar la seguretat de les instal·lacions".
