Tres ferits en un accident de trànsit a la Seu d'Urgell
Dos turismes han col·lidit a l'N260
Regió7
Manresa
Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la Seu d'Urgell. Dos cotxes han xocat a primera hora de la tarda a la N260. L'avís s'ha rebut a les 16:52 hores i s'han activat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues més del SEM.
Els tres afectats han sigut traslladats en estat lleu a l’Hospital de la Seu d’Urgell.
