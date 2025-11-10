El Pirineu, a debat: entre el ruralisme i la urbanitat
La Fundació Planes Corts d'Estamariu proposa una jornada d'anàlisi sobre la relació entre els dos estils de vida que cada vegada més conviuen a l'Alt Urgell i la Cerdanya
Miquel Spa
El Pirineu posa a debat la convivència i les interseccions entre els models de vida rural i urbà. La jornada ‘Ruralisme i urbanitat: un camí d’anada i tornada’ vol ser un espai de reflexió on s’analitzen experiències i trajectòries que uneixen dos mons aparentment oposats, però cada vegada més connectats. L’esdeveniment vol posar en relleu com la ruralitat i la urbanitat poden retroalimentar-se per construir un futur sostenible, equilibrat i arrelat al territori.
La jornada ‘Ruralisme i urbanitat: un camí d’anada i tornada’ vol analitzar les experiències creuades de persones que, nascudes al món rural o a l’urbà, han canviat de vida i han experimentat realitats contraposades. Una desena de ponents exposaran les experiències que han tingut en aquest procés de canvi i, sobretot, com han integrat diverses dinàmiques d’èxit de l’entorn d’origen en la seva trajectòria professional. Tot plegat es debatrà durant una trobada que organitza la Fundació Planes Corts el divendres 5 de desembre a l’Espai Joan Planes d’Estamariu (Alt Urgell).
La jornada començarà a les 9:15 hores amb la intervenció de la presidenta de la Fundació Planes Corts, Teresa Corts. Tot seguit hi haurà una ponència a càrrec del president de Fluidra, Eloi Planes, i de l’escriptor Albert Villaró, que parlaran sobre ‘El sistema Planes. Com es crea una multinacional amb pensament pagès’, on repassaran la trajectòria de Joan Planes Vila, nascut a Estamariu, format a la Seu d’Urgell i a Barcelona, i ànima de Fluidra, una empresa que d’un humil taller al Poblenou cotitza avui a l’Ibex-35. També analitzaran la influència que van tenir les seves arrels en el desenvolupament dels seus projectes empresarials i industrials i com aquesta sensibilitat cap al món rural el va empènyer, com ell mateix deia, “a tornar al poble una part del que el poble li havia donat”.
El programa continuarà amb la ponència ‘La nova economia per als pobles del segle XXI’, que farà de forma telemàtica el geògraf Jaime Izquierdo, membre de la Càtedra Cultural Pedro Molina d’Estudis Pagesos de la Universitat de La Laguna, a Tenerife, i assessor extern de CTIC RuralTech. La seva tasca professional ha estat molt vinculada amb temàtiques relacionades amb el medi ambient, món rural, ecologia aplicada i desenvolupament territorial. També destaca per la tasca feta en administracions de diversos àmbits i per haver ocupat entre el 2019 i el 2023 el càrrec de comissionat per al repte demogràfic del Govern del Principat d’Astúries.
Seguidament, després d’una pausa-cafè, hi ha programada la xerrada ‘La transformació dels recursos naturals del món rural en elements d’alt valor afegit al món urbà’. Sergi Sebastia, president de l’Associació de la Fusta Estructural (AFE) i director comercial de Sebastia - Indústries de la Fusta; i Joan Simón, CEO de Dis-Seu, compartiran les seves experiències, les quals tenen en comú l’aposta per emprendre negocis als seus llocs d’origen.
La trobada continuarà amb una taula rodona que versarà sobre ‘El camí de tornada: L’aprofitament dels recursos naturals, culturals i del sector primari i la qualitat de vida’. Comptarà amb la participació d’Esther Massana, copropietària de la Fleca Ca la Xata d’Estamariu; Lena de Pons, farmacèutica de la Farmàcia de Martinet; Joel Pla, actor, director i pedagòg teatral; i Bernat Font, enginyer agrònom i copropietari de la Granja Cal Jeroni de Víllec. Finalment, la jornada acabarà amb la intervenció de la directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Amàlia Sanz, que farà una ponència titulada ‘L’equilibri territorial: el context institucional’.
L’assistència a la trobada és gratuïta, però cal fer una inscripció al web www.calparramon.com. A banda de les ponències i taules rodones, l’organització dona l’opció de dinar al restaurant Llobarca d’Estamariu. La jornada, organitzada des de la Fundació Planes Corts, ha comptat amb la col·laboració de l’IDAPA.
La voluntat de l’esdeveniment és anar més enllà del context històric global, marcat pel gran èxode rural que va experimentar el territori pirinenc a mitjans del segle XX, on es va veure en les ciutats la possibilitat d’assolir un futur més pròsper. Precisament, la jornada s’ha volgut fer coincidir amb la commemoració del Dia Internacional de les Muntanyes, declarat l’11 de desembre per l’Assemblea General de les Nacions Unides. A la vegada, es pretén homenatjar la figura del fundador i president d’honor de la Fundació Planes Corts, Joan Planes Vila, traspassat el gener passat i que va aportar els coneixements globals de la pagesia per crear riquesa en el món urbà.
