La Primitiva deixa un premi de més 17.000 euros a La Seu d'Urgell
L'afortunat ha encertat cinc números i el complementari a la butlleta validada a l'administració de l'Avinguda del Salòria
Regió7
Manresa
El sorteig de la primitiva celebrat aquest dilluns 10 de novembre ha deixat un premi de 17.545,37 € a un veí o veïna de La Seu d'Urgell, qui ha encertat cinc números i el complementari. La butlleta afortunada va ser validada a l'administració de l'Avinguda del Salòria.
La combinació guanyadora ha estat 06-08-17-18-25-28 amb l'11 de complementari i el 8 de reintegrament. En total, sis persones han tingut aquest mateix encert i dues a la categoria dels sis encerts, que repartia 324.589,33 €. No hi ha hagut cap afortunat a l'especial, que són sis encerts i el reintegrament.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»