La Primitiva deixa un premi de més 17.000 euros a La Seu d'Urgell

L'afortunat ha encertat cinc números i el complementari a la butlleta validada a l'administració de l'Avinguda del Salòria

L'administració de l'Avinguda del Salòria de La Seu d'Urgell

L'administració de l'Avinguda del Salòria de La Seu d'Urgell / Loterias y Apuestas del Estado

Regió7

Manresa

El sorteig de la primitiva celebrat aquest dilluns 10 de novembre ha deixat un premi de 17.545,37 € a un veí o veïna de La Seu d'Urgell, qui ha encertat cinc números i el complementari. La butlleta afortunada va ser validada a l'administració de l'Avinguda del Salòria.

La combinació guanyadora ha estat 06-08-17-18-25-28 amb l'11 de complementari i el 8 de reintegrament. En total, sis persones han tingut aquest mateix encert i dues a la categoria dels sis encerts, que repartia 324.589,33 €. No hi ha hagut cap afortunat a l'especial, que són sis encerts i el reintegrament.

La Primitiva deixa un premi de més 17.000 euros a La Seu d'Urgell

La CGT convoca una setmana de vaga a la residència Mont Martí de Puig-reig per reclamar millores laborals

Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a Manresa: aquest és el lloc triat per la popular marca

Necrològiques de l'11 de novembre del 2025

Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor

El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: "Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge"

